健康 > 杏林動態

發藥更快更準 台大醫院古蹟啟用全自動盒裝藥新科技

2026/01/17 14:35

台大醫院完成門診藥局建置全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統。（台大醫院提供）

台大醫院完成門診藥局建置全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統。（台大醫院提供）

〔中央社〕台大醫院今（17）日表示，在具百年歷史的西址院區門診藥局，啟用全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，每天可支援近3800盒門診藥品調劑，打造醫療科技與文化資產保存並行里程碑。

國立台灣大學醫學院附設醫院總院門診服務主要設於西址院區，門診藥局所在建築為具百年歷史文化資產。院方表示，受限結構與空間配置，推動大型設備更新極具挑戰。在不影響古蹟建築本體前提下導入現代化醫療設備，團隊多次跨部門協調與反覆模擬，精確評估設備進出動線、藥檯調整及線路整併。

為確保門診藥事服務不中斷，施工團隊採「日間維持運作、夜間及假日分段施工」方式，在極度壓縮時間窗口內完成系統調校。院方說，目前這套系統每天可支援近3800盒門診藥品調劑，有效因應大量門診用藥需求，並透過自動化設備提升給藥正確性與用藥安全。

相較於國內其他醫院導入盒裝發藥機案例，台大醫院說，這次計畫除更換硬體，更包含深層流程重塑。團隊同步進行資訊系統整合、調劑流程再設計及庫存管理模式革新，在規模與效能最佳化方面具指標性意義。

台大醫院表示，在百年紅磚建築內啟動自動化服務，是醫療品質與歷史文化保存的平衡實踐，未來將持續優化藥事流程，利用自動化與資訊科技減少人為誤差，提供民眾更安全、迅速且精準醫療服務，落實以病人為中心醫療目標。

