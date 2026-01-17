健康網》抗流感藥擴大對象20日上路 7族群有症狀免費領 學生也入列

疾管署宣布，20日起7類對象若出現類流感症狀，評估後即可使用公費抗病毒藥物，無須自費；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波，流感疫情也再度升溫。疾管署表示，春節將屆，旅遊、聚會活動頻繁，流感高峰期恐提高病毒傳播風險，因此，自1月20日起擴大放寬公費流感抗病毒藥劑使用條件，有類流感症狀、7大流感高傳播族群應把握黃金治療期，降低重症與群聚感染風險。另，藥師洪正憲也提醒，流感與一般感冒不同，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症。若出現高燒、呼吸急促、意識不清等症狀，應立即就醫。

疾管署指出，1月20日至2月28日擴大公費流感藥物的使用條件，包括以下7大類，只要符合資格，即使未做流感快篩，也能直接使用公費藥物：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

使用、注意事項多留心

藥師洪正憲也曾於臉書粉專發文提醒，流感抗病毒藥物的使用方式與注意事項如下：

●需由醫師診斷「疑似流感」並評估後開立。

●藥物應於症狀出現48小時內使用，效果最佳。

●若確診流感，醫師會依病情開立口服或吸入型抗病毒藥物。

●即使使用抗病毒藥物，也建議配合充分休息與隔離，避免傳染他人。

洪正憲也特別叮嚀，流感與一般感冒不同，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症。若出現高燒、呼吸急促、意識不清等症狀，應立即就醫。此外，接種流感疫苗仍是最有效的預防方式，建議符合資格者儘早施打，為自己與家人多一層防護。

