健康 > 杏林動態

台南「行動醫院-全民健檢」迎第24年！1張胸部X光就能看心臟風險

2026/01/17 11:49

中國醫藥大學附設醫院醫師郭錦輯（左二）向台南市長黃偉哲（左一）解說AI心胸比檢測。（衛生局提供）

中國醫藥大學附設醫院醫師郭錦輯（左二）向台南市長黃偉哲（左一）解說AI心胸比檢測。（衛生局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第24年舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，今天（17日）在後壁區首場行動醫院起跑，今（2026）年規劃舉辦超過百場，並新增智慧醫療科技，1張胸部X光就能評估心臟風險。

市長黃偉哲、衛生局局長李翠鳳一早前往後壁區安溪國小，關心參加行動醫院的市民，呼籲民眾踴躍參加健檢，重視預防醫學的重要性，並勉勵第一線醫護與志工。

台南市行動醫院近些年來每年都舉辦逾百場，每年服務超過3萬人健檢，黃偉哲表示，行動醫院在台南持續推動24年，深獲市民肯定。今年更導入由中國醫藥大學附設醫院與長佳智能公司合作開發的AI胸部與心臟檢測系統，透過科技輔助，精準掌握市民健康狀況，特別針對中老年族群常見的心血管疾病，強化早期發現與預防作業。市府未來將持續結合政策與智慧科技，打造更完善的健康防護網，多項檢查資格且已擴大至更多年齡層，但民眾唯有主動定期健康檢查，才不會讓自己的健康權益「睡著了」。

李翠鳳說，今年行動醫院結合智慧醫療科技再升級，除原有的AI骨質密度檢測外，加碼提供AI心胸比評估服務，市民僅需透過胸部X光檢查，即可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，進行後續必要的醫療介入，提升疾病預防與健康管理效益。此外，配合中央擴大篩檢政策，只要年滿30歲且符合檢查資格的市民，平時即能自行前往醫療院所接受健康檢查。

台南市第24年舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，今天（17日）在後壁區首場行動醫院起跑。（市府提供）

台南市第24年舉辦「行動醫院-全民健檢」活動，今天（17日）在後壁區首場行動醫院起跑。（市府提供）

台南市長黃偉哲（右三）、南市衛生局局長李翠鳳（左三）宣傳民眾定期健康檢查的重要性。（衛生局提供）

台南市長黃偉哲（右三）、南市衛生局局長李翠鳳（左三）宣傳民眾定期健康檢查的重要性。（衛生局提供）

