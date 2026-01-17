自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》過敏族注意！醫：3症狀變多要小心

2026/01/17 12:26

近日空氣品質不佳，安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

近日空氣品質不佳，安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕若你是過敏族，對空氣品質較講究，近日可要多留意自己的健康狀況。環境部表示，今（17）日至19日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，惟18日東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣本島及離島；19日至22日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物易累積。

安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」表示，多數時間仍受東風影響，西半部位在背風面、風速偏弱，加上清晨輻射冷卻明顯、溫度偏低，容易出現「逆溫」現象，讓髒空氣被「壓」在近地面，不易擴散。

何建輝表示，預報顯示近日局部地區更可能出現濃霧，能見度變差的同時，也會讓污染物更容易累積。又冷、又悶、又有霧的天氣裡，對呼吸道本來就較敏感的人，是很「不友善」的組合。

何建輝特別提醒有氣喘、COPD、慢性支氣管炎、心肺疾病、長者與小朋友的照顧者，盡量避免在「上半天」空品較差時段安排戶外劇烈活動，如跑步、騎車、長時間走動；出門前先看一下環境部的「空品監測資訊」，若 AQI 已達橘色提醒，活動能改室內就改室內；夜晚與清晨外出要做好保暖，避免冷空氣＋污染雙重刺激氣管。

若這幾天覺得咳嗽突然變多、胸悶、喘到講話會分段、走幾步路就覺得不太對勁，請把身體的不舒服當一回事，儘早尋求專業評估，不要硬撐。

同時何建輝提出針對一般人與過敏族的活動建議：

一般族群：

●近日「上半天」，稍微減少戶外劇烈運動，若要運動可延後到「下半天」空品轉為普通後再進行。

●通勤時可佩戴口罩，減少短時間高濃度吸入污染物的機會。

敏感族群（氣喘、COPD、心肺疾病、年長者、兒童等）：

●這三天的「上半天」盡量以室內活動為主，避免跑跳、快走等讓呼吸變很急的活動。

●必須外出時，建議佩戴口罩並縮短停留時間，回家後換衣、洗臉、清潔鼻腔。

●一旦出現呼吸變急、說話會喘、胸口怪怪的悶、夜間反覆被咳嗽吵醒等狀況，代表呼吸道有急性變化的可能，請儘早就醫評估，不要只是多喝水或「再撐看看」。

最後何建輝總結，「每一次願意提早防範、好好對待身體發出的訊號，都是在為之後的每一口順暢呼吸，先存一點安全感。」

