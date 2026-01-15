自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》一梳頭髮就掉？醫談「掉髮」5徵兆

2026/01/15 15:08

皮膚科醫師柯博桓表示，若梳頭後梳子纏滿頭髮，便是掉髮警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

皮膚科醫師柯博桓表示,若梳頭後梳子纏滿頭髮,便是掉髮警訊。示意圖,圖中人物與新聞無關。(圖取自shutterstock)

〔健康頻道／綜合報導〕照鏡子時，你是否發現頭髮越來越細軟、掉髮越來越嚴重，明明每天都有在保養，髮量卻持續減少？DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，很多人以為只是正常掉髮，卻不知道這些看似平常的現象，其實是毛囊正在發出求救訊號。如果不及時處理，毛囊可能會永久損傷、再也救不回來。

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，毛囊損傷和正常掉髮完全不同。這是一種可以預防、可以治療的頭髮危機，但經常被忽略而錯過黃金搶救期。柯博桓提出毛囊損傷的五大警訊徵兆。

1. 掉髮量異常增加：最明顯的危險信號

正常人每天掉髮50-100根是自然代謝，但當掉髮量突然暴增時，就是毛囊在向你發出紅色警報。如果你每次洗頭排水孔都堵滿一大撮頭髮、梳頭時梳子上纏滿頭髮、早上起床枕頭上佈滿髮絲、隨便撥個頭髮手上就沾滿好幾根，這些都代表你的掉髮量已經遠遠超過正常範圍。

2. 頭髮變細變軟：毛囊功能退化的鐵證

這是毛囊損傷最典型、最容易觀察到的徵兆。如果你發現頭髮越來越細、越來越軟、越來越沒有韌性，像稻草一樣容易斷裂，這就是毛囊正在「微型化」的明證。健康的毛囊可以產生直徑0.06-0.08mm的粗硬頭髮，但受損的毛囊只能產生0.05mm甚至更細的頭髮，最終細到像胎毛一樣幾乎看不見。

3. 頭皮異常發炎：毛囊殺手的溫床

健康的頭皮應該是淡粉色、乾爽、不油不乾、沒有任何不適感。但當頭皮出現紅腫、搔癢、刺痛、灼熱感、大量頭皮屑、油膩感、痘痘膿包等症狀時，就代表你的頭皮正在發炎。這些看似只是「頭皮不舒服」的小問題，其實是毛囊最大的殺手。

4. 頭皮緊繃僵硬：血液循環受阻的致命徵兆

很多人不知道，頭皮的柔軟度和彈性直接反映了毛囊的血液供應狀況。如果你用手指按壓頭頂、試著移動頭皮時，發現頭皮緊繃僵硬、幾乎動不了，或是頭皮摸起來又薄又緊、像保鮮膜一樣貼在頭骨上，這就是非常嚴重的警訊。這代表你的頭皮微血管已經嚴重萎縮、血液循環極度不良，毛囊正在「餓死」的邊緣。

5. 髮際線後退或頭頂稀疏：毛囊大量死亡的最終警告

這是毛囊損傷最明顯、也是最嚴重的徵兆。當你發現髮際線越來越高、M型禿越來越明顯、頭頂旋渦越來越大、分線越來越寬、頭皮開始透光時，代表這些區域的毛囊已經大量萎縮甚至死亡。這不只是「看起來髮量變少」而已，而是真真實實的毛囊數量減少。

