三班護病比入法續協商 護理團體肯定方向、籲配套同步到位

護團發出共同聲明，肯定三班護病比入法、支持制度化推進，但也強調配套必須同步到位。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨團提案修「醫療法」將「三班護病比」入法，立院今（15日）協商時因憂心偏鄉人力不足、衝擊醫院營運而決定保留續議，對此護理團體發出共同聲明，肯定三班護病比入法、支持制度化推進，但也強調配套必須同步到位，否則難以真正改善臨床現場。

中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會、台灣護師醫療產業工會及臺灣護理產業工會共同發表聲明，指出護理人力長期承受高照護負荷，現行以「全日平均護病比」作為規範，難以真實反映三班輪值的實際照護強度，對病人安全與護理人員留任都形成壓力，此次將三班護病比明確入法，有助於回應臨床實務需求，是提升照護品質、保障病人安全及維護護理勞動權益的重要制度進展，對此方向給予高度肯定與支持。

不過護理團體也強調，三班護病比入法的關鍵不在於「寫進法條」，而在於制度能否真正落實在臨床現場。聲明指出，應優先建立三大條件，一是完善的人力補充與留任政策，如合理薪資、工時管理、職涯發展與友善職場環境，確保醫院有足夠人力可用；二是制度設計須保有彈性，不同層級與功能別醫院不宜一體適用，以兼顧醫療可近性；三是循序落實與輔導，相關規範與配套應相互銜接，協助醫療院所循序達標，讓制度改革長期穩健運作。

針對提案中強化護理產業相關專業團體參與決策機制的設計，護理界也表示肯定，認為透過制度化、具代表性的專業參與，有助提升政策品質與實務可行性。至於護病比數值是否需要滾動調整，護理界則指出仍有討論空間，因現行標準是相關團體與衛福部經長時間溝通所形成的共識。

目前三班護病比基準為：醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。護理團體重申一致支持三班護病比入法，將持續參與政策討論、提供實務建議，並呼籲立法與行政部門攜手完善配套，讓制度真正落實、顧好病人也留住人力。

