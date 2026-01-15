自由電子報
健康 > 杏林動態

國泰醫院獲SNQ銅獎 全面展現智慧醫療成果

2026/01/15 11:41

國泰醫院獲得SNQ銅獎殊榮與11項標章認證。（圖為國泰醫院提供）

國泰醫院獲得SNQ銅獎殊榮與11項標章認證。（圖為國泰醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」日前舉辦頒獎典禮，國泰醫院獲得銅獎殊榮與11項標章認證，涵蓋心血管手術、癌症治療、罕病照護、慢性病整合、智慧醫療與生殖醫學等多元領域。

國泰醫院說明，此次獲得銅獎的主題為「智能管理引領器械革新—導入人因工程提升醫療設備周轉率」，透過智慧醫療系統整合即時定位技術，成功跳脫傳統供應物流模式，打造器械行動化的智能醫療環境。

此外，國泰醫院導入人因工程設計後，設備定位率、盤點率與維修率皆達100%，設備搜尋時間由20分鐘縮短至1.6分鐘，盤點時間由16小時縮短至2.8小時，病人平均等待時間縮短73%，醫療作業時間減少78%，大幅提升醫療效率與病人照護品質。

國泰醫院也提到，系統同時建置設備電子履歷與自動化盤點機制，以支援採購決策與資源永續管理。此計畫不僅獲得國際期刊刊登，更獲選世界醫院聯盟「最佳創新方案」，成為國際醫務管理領域的典範。

另國泰醫院指出，這次獲得標章的內容，包括心血管外科率先運用雙側順行性腦血流灌注技術，術後神經損傷率為零，生殖醫療方面，透過精子結合力測試有效降低顯微注射比例，受精率提升至9成以上；癌症治療上，建置多癌別放療副作用分析系統，放射治療完成率自86.5%提升至91.9%；罕病照護上，建立VHL症候群精準照護模式，通報率佔全國近半。

國泰醫院表示，慢性病整合照護上，推動共管模式，腎病篩檢完成率達73.12%，病人滿意度高達97%。國泰綜合醫院院長簡志誠表示，此次榮獲國家品質標章銅獎及11項SNQ標章，不僅是對醫院團隊努力的肯定，更是展現醫院在不同面向耕耘的全面建樹，未來將以創新、整合與精準為核心，深化跨團隊合作，持續推動智慧醫療與永續照護，強化醫療韌性。

