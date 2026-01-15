全台血液庫存偏低「O型最吃緊」尚需24萬袋才能安心過年

台灣血液基金會今舉辦「115年捐血月記者會」，呼籲年節前踴躍捐血。（台灣血液基金會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寒流一波波報到，不只讓人縮在被窩，也讓全台血液庫存拉警報。台灣血液基金會指出，受天氣變冷、感冒人數增加、民眾外出捐血意願降低等影響，目前全台血液庫存偏低，A型、B型、O型皆不足，其中O型更只剩4.7天，部分地區甚至不到安全值。基金會呼籲，農曆除夕前務必把血量拉高到10天以上，確保年節期間病人用血無虞。

台灣血液基金會今（15）日舉辦「115年捐血月記者會暨校園捐血宣導比賽頒獎」，宣布115年捐血月自115年1月15日至2月15日登場，以「捐血傳愛，守護生命」為主題，號召民眾在年節前後踴躍捐血。基金會指出，每逢農曆年節，長假加上出國人潮、天氣多變，捐血人數往往大幅下降，但醫院病患用血需求卻不會放假，血液供應壓力隨之升高。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，血液庫存主要受到「捐進來」與「病人使用量」兩端影響，天氣轉冷時，病患用血量增加，但捐血人卻較不願出門，導致血量明顯下降。目前A型、B型、O型血都處於偏低狀態，其中O型最為吃緊，全台平均僅4.7天，台中中心更只有3.9天，已低於安全存量。她呼籲，這段時間A、B、O型民眾都非常適合出來捐血。

黎蕾指出，今年農曆年假長達9天，血液中心希望在除夕前1天，將血液庫存從平時建議的7天，提高到10天以上。以每日平均用血量約7000袋計算，除了日常供需平衡，還必須額外多準備3天血量，約2萬多袋。整體估算，從現在到除夕前約1個月內，全台希望能入庫約24萬袋血液，才能安心度過年節。

記者會也邀請四代捐血家族與用血人余世華現身分享。捐血家庭分享，捐血早已成為家族的共同默契與生活習慣；余世華則感性表示，正因為有無數陌生人的捐血，才能讓自己一次次撐過難關，延續生命。

為吸引更多年輕族群關注捐血議題，血液基金會也舉辦校園捐血宣導海報設計比賽，並於記者會後頒獎與展示得獎作品，希望讓學生化身「捐血種子」，把理念帶進校園與生活。

黎蕾表示，雖然紅血球保存期限可達35天，不過血小板效期僅5天，必須天天有人捐血。她提醒，年節期間雖部分捐血點暫停服務，但各捐血中心仍會保留1至2個固定捐血點持續運作，邀請民眾用一次捐血，守住無數人的年。

