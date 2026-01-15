健康網》3天不洗浴巾細菌暴增500％！ 醫揭「6大心理陷阱」

浴巾、毛巾容易滋生病菌，精神科醫師陳豐偉指出，道理都懂，但有6個心理層面，讓人自我催眠而不去清洗；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕毛巾、浴巾用多久才清洗，尤其是浴巾長期在悶熱的浴室中，容易滋生很多病菌。精神科醫師陳豐偉引述期刊研究、外媒報導指出，「毛巾會收集許多髒東西」，帶走死皮細胞與身上的微生物，也可能被葡萄球菌、糞便相關病原、造成疣的病毒、造成香港腳／癬的真菌污染。

陳豐偉在臉書發文分享，他指出，毛巾在潮濕環境下放著，微生物就有機會繁殖，下一次再用同一條毛巾時，如果皮膚有破口、或正好有痘痘、抓痕、刮痕，就可能成為病原進入皮膚組織的機會。外媒也曾經報導過「3‑Day Towel Rule」的毛巾使用原則，但如果是頻繁使用同一條毛巾的人，更謹慎點是使用2、3次就要換洗。

陳豐偉引用英國2023年的調查，有33%的人說自己三個月洗一次毛巾，還有11%會拖更久。有些人覺得自己身體乾淨，以為毛巾看起來很乾淨。73%的人使用毛巾超過建議的3天，而研究顯示，毛巾在潮濕狀態下超過24小時，細菌數量會增加500%。而許多持續性的皮膚問題，在改善毛巾衛生後，常見明顯好轉。

陳豐偉也剖析不洗的精神層面，他歸納6點：

●看不見就當不存在：

細菌看不到、後果不一定立刻發生，大腦就會用最省力的判斷：「以前也這樣，沒怎樣啊。」再補一句「我皮膚很好」，風險就被自動打折，洗毛巾的優先順序也跟著下降。

●我很乾淨，但我今天很累：

當「我注重生活品質」撞上「我不想洗衣」，心裡會不舒服。為了舒服一點，我們會合理化：掛通風就沒事、貴毛巾比較抗菌、我只擦身體不擦臉。故事一成立，毛巾就繼續掛著。

●再一天也沒差：

拖延會把異常變成新常態。用到第4天，你更容易想：「都這樣了，多一天也不差。」再加上「現在洗很浪費時間」，你就更難停損。

●聞起來不臭＝安全？

我們太習慣用嗅覺、視覺當裁判：不臭、不黑，就判定「乾淨」。但「沒有味道」不等於「沒有微生物」，這種感覺型判斷，會讓界線一次次往後退。

●明天的我比較自律：

洗毛巾的成本是立刻的（分類、晾、摺），好處卻是延後的（更清爽、皮膚更穩）。大腦自然偏好「先省事」，於是把希望寄託在明天。但明天的你，通常一樣忙。

●大家都這樣吧！

如果身邊的人多半一週才洗一次，你很容易如果身邊的人多半一週才洗一次，你很容易把它視為「正常」。在同住情境裡，還可能出現「反正有人會洗」的責任稀釋。更微妙的是省略偏誤：不洗是一種「不作為」，心理上比較不會被自己怪罪，於是就一直不動。

