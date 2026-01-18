自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》滑手機也累 中醫3步驟幫身心重新開機

2026/01/18 10:48

不少人時常抱怨滑手機滑到心很累。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一直滑螢幕，累的不只是眼睛！「翰醫堂中醫診所」臉書粉專表示，滑手機可能使得你眼、腦、情緒一起過勞了。翰醫堂中醫診所從整體出發，帶你看懂「數位疲勞症候群」。

病機解析：為什麼越休息越累？

常見狀態有：眼乾、眼澀、視線模糊、肩頸痠痛、後腦緊繃、焦躁易怒、心累無力。中醫是這麼看的：

●肝血不足，目無所養。

●筋脈不舒，氣血不暢。

●肝氣鬱結，神明被耗。

核心影響：眼睛疲勞、結構緊繃、情緒失調，讓人怎麼休息都恢復不了精神。

治療策略：3 步驟幫身心「重新開機」

STEP 1：治標解緊繃－針灸放鬆：

眼針／眼周針／頭皮針：改善眼壓與視覺疲勞，放鬆眼外肌。適合族群：長時間使用電腦、3C 族。

肩頸筋膜針／枕下肌鬆解：針對斜方肌、枕下肌過度負荷，協助減輕頭痛與肩頸不適。適合族群：常頭痛、肩頸痠緊者。

STEP 2：治本調體質－中藥處方

目標不是「撐住精神」，而是讓大腦真正進入可休息模式。

●疏肝行氣：減少焦躁與煩悶感。

●養血柔肝：滋養眼睛、減輕眼部壓力。

●寧心安神：讓休息時，大腦能真正放鬆「離線」。

小提醒

眼睛要水、 肝要血、 神要休息。在科技早已融入生活的時代，用眼過度其實常常不知不覺就發生。若你也覺得「越滑越累、越休息越沒精神」，不妨讓身體好好被檢視一次。

