健康 > 杏林動態

廠商進手術室風波未平 衛福部：不排除重啟外部調查

2026/01/17 17:15

台中榮總遭爆廠商疑代醫師操刀案引發爭議，院方調查強調未動刀，衛福部長石崇良今表示，若報告有缺漏，不排除重啟外部調查。（資料照）

台中榮總遭爆廠商疑代醫師操刀案引發爭議，院方調查強調未動刀，衛福部長石崇良今表示，若報告有缺漏，不排除重啟外部調查。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台中榮總遭爆3名神經外科醫師違規放任醫療器材廠商進入手術室，疑似代為執行脊椎內視鏡微創手術，院方提出的內部調查報告卻僅認定3名醫師未依規定完成報備程序，並強調廠商並未動刀，隨著手術室影片流出，畫面內容與院方調查結果出現明顯落差，引發外界質疑。對此衛福部長石崇良今（17日）表示，已請地方衛生局查明，若院方調查報告有所缺漏，不排除重啟外部調查。

針對廠商疑似代操刀引發的爭議，衛福部日前要求中榮限期一週內提出調查報告，院方於15日「壓線」繳交，報告中僅認定3名醫師未依規定完成報備程序，並未發現廠商執行醫療行為，因此對3名醫師各記申誡一次。不過，昨再有媒體流出一段2023年7月拍攝於中榮手術室內的影片，畫面中清楚拍到一名醫療器材廠商人員實際站上手術台，為病患操作器械執刀，而原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，與院方調查報告明顯不符。

針對中榮提交的調查報告，衛福部醫事司已指出，後續將交由台中市衛生局啟動行政調查，並於兩週內釐清事實、依法裁處。石崇良今則進一步強調，非醫事人員執行醫療業務「絕對不允許」，已指示醫事司重新查明相關影片內容，並將會同地方衛生局進行調查，必要時不排除成立專案小組，親自進入院內實地查核。

石崇良也重申，手術屬於醫療的核心業務，依法必須由具備醫師資格的醫事人員親自執行，若涉及無照人員動刀，恐已構成密醫行為，將依法嚴查嚴辦，且絕不容許類似情事發生在任何一家醫院，若院方原先的調查報告有缺漏，也不排除重啟外部調查。

