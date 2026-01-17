自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

強化醫療韌性台南875家診所響應春節連假開診

2026/01/17 17:12

台南唯一UCC據點永川醫院有效分流大量輕症病人。（記者王姝琇攝）

台南唯一UCC據點永川醫院有效分流大量輕症病人。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕因應春節連假期間可能增加的就醫需求，台南市政府提出「春節醫療量能整備專案」，全面盤點並強化整體醫療服務與應變機制。衛生局長李翠鳳強調，將透過「基層門診與UCC分流」、「緊急醫療資訊儀表板」及「急診即時監測」的三大策略並行，展現春節期間醫療量能整備亮點，以數據化管理提升整體應變效率，強化城市醫療韌性。

基層醫療量能方面，健保署以春節健保費給付加成之獎勵方式，鼓勵基層醫療院所於除夕至大年初三開診，台南目前已有875家中、西醫診所表達願於春節期間（除夕至大年初三）提供門診服務，衛生局持續與基層醫療院所溝通增加開診數。

衛生局公布，春節期間民眾若有醫療需求，可透過健保署網站查詢；民眾亦可透過手機下載「全民健保行動快易通－健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」查詢，台南市衛生局網頁也會同步介接，方便市民查詢。

在急重症分流與即時調度方面，台南自2023年起與13家急救責任醫院合作建置「緊急醫療資訊儀表板」，與消防局完成系統介接，執行到院前分流，提供救護車到院前決策依據，避免單一醫院急診過度集中，縮短急重症病患的救治黃金時間。

此外，市府也配合衛生福利部春節監測機制，每日掌握急診就診人次、加護病房空床數、等待住院及等待ICU人數等關鍵指標。針對急診壅塞風險控管，市府透過緊急醫療資訊儀表板即時監控，若發現異常趨勢，將即時啟動預警與調度機制。

台南假日輕急症中心（UCC）永川醫院自去（2025）年11月開辦以來成效顯著，單日收治病約133至184人不等，分流大量輕症病人，其中以呼吸道症狀為主，占61.6％。成大及奇美等醫學中心均反映，急診第4、第5級病人有下降趨勢，顯示「輕症分流、急診減壓」政策已具體落實。永川醫院2月14至22日連假期間，僅除夕（2/16）及大年初五（2/21）休診。

市府進一步建議中央，持續支持春節期間假日輕急症中心及類流感特別門診之健保誘因機制，以穩定假日基層醫療量能。

南市衛生局鼓勵春節期間民眾輕症前往附近診所就醫。（記者王姝琇攝）

南市衛生局鼓勵春節期間民眾輕症前往附近診所就醫。（記者王姝琇攝）

台南875家診所響應春節連假開診。（南市衛生局提供）

台南875家診所響應春節連假開診。（南市衛生局提供）

台南唯一UCC據點公布春節連假開診日期。（南市衛生局提供）

台南唯一UCC據點公布春節連假開診日期。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中