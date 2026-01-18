自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊

2026/01/18 10:50

榮華慈善會準備了9份黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

榮華慈善會準備了9份黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐500CC，這次捐血抽黃金太誘人，希望能抽到黃金。

這場號稱「史上最狂」的捐血活動，祭出最高1000元禮券，更準備市價6000元的黃金飾品 （有金元寶、金幣、平安龜 ） 共9份，以及手機、除濕機、吸塵器、耳機等大獎，果真吸引大批民眾到彰化市家樂福廣場排隊挽袖捐血。有民眾說現在黃金「貴森森」，希望捐血能做好事又能抽到黃金。

王姓民眾清晨4點就來排隊。（記者湯世名攝）

王姓民眾清晨4點就來排隊。（記者湯世名攝）

每份市價高達6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

每份市價高達6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

榮華慈善會理事長紀家柔表示，冬天血庫吃緊，今天看到彰化人這麼熱情挽袖捐血令人感動；這次他們取「黃金」救援時刻的諧音，希望可以紓緩血庫的不足；每份黃金市價達6000元，活動分4個時段抽獎，上午11點、下午1點、3點及4點30分。每個時段將抽出2位幸運兒獲得黃金。

捐500CC可以獲得1000元禮券及黃金抽獎券，因此捐500CC的隊伍大排長龍，挽袖捐250CC的民眾也相當踴躍，排隊總長度長達數百公尺；清晨4點就與妻子從埔鹽鄉趕來排隊的王姓民眾說，他捐血10多年來都是捐500CC，不僅對身體好更能幫助到別人，還希望今天也能好運抽到黃金。

捐血單位準備每份6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

捐血單位準備每份6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

捐血民眾大排長龍。（記者湯世名攝）

捐血民眾大排長龍。（記者湯世名攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中