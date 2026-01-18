超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊

榮華慈善會準備了9份黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐500CC，這次捐血抽黃金太誘人，希望能抽到黃金。

這場號稱「史上最狂」的捐血活動，祭出最高1000元禮券，更準備市價6000元的黃金飾品 （有金元寶、金幣、平安龜 ） 共9份，以及手機、除濕機、吸塵器、耳機等大獎，果真吸引大批民眾到彰化市家樂福廣場排隊挽袖捐血。有民眾說現在黃金「貴森森」，希望捐血能做好事又能抽到黃金。

王姓民眾清晨4點就來排隊。（記者湯世名攝）

每份市價高達6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

榮華慈善會理事長紀家柔表示，冬天血庫吃緊，今天看到彰化人這麼熱情挽袖捐血令人感動；這次他們取「黃金」救援時刻的諧音，希望可以紓緩血庫的不足；每份黃金市價達6000元，活動分4個時段抽獎，上午11點、下午1點、3點及4點30分。每個時段將抽出2位幸運兒獲得黃金。

捐500CC可以獲得1000元禮券及黃金抽獎券，因此捐500CC的隊伍大排長龍，挽袖捐250CC的民眾也相當踴躍，排隊總長度長達數百公尺；清晨4點就與妻子從埔鹽鄉趕來排隊的王姓民眾說，他捐血10多年來都是捐500CC，不僅對身體好更能幫助到別人，還希望今天也能好運抽到黃金。

捐血單位準備每份6千元的黃金讓捐血民眾抽獎。（記者湯世名攝）

捐血民眾大排長龍。（記者湯世名攝）

