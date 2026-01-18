自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

喝咖啡像在喝塑膠！外帶杯遇熱釋放數千微粒 1年恐吞36萬顆

2026/01/18 13:35

看似無害的紙杯，其實暗藏塑膠微粒危機！澳洲最新研究指出，外帶杯內層的防水塑膠淋膜，在遇到高溫液體時容易崩解，導致民眾在喝熱咖啡時不慎吞下大量微塑膠；專家建議改用不鏽鋼或陶瓷杯最安全。（資料照）

看似無害的紙杯，其實暗藏塑膠微粒危機！澳洲最新研究指出，外帶杯內層的防水塑膠淋膜，在遇到高溫液體時容易崩解，導致民眾在喝熱咖啡時不慎吞下大量微塑膠；專家建議改用不鏽鋼或陶瓷杯最安全。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕早上來一杯熱騰騰的外帶咖啡，是許多上班族的醒腦儀式。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的最新研究發出警示：你喝下去的可能不只是咖啡因，還有成千上萬的「塑膠微粒」。這項發表於《有害物質期刊：塑膠（Journal of Hazardous Materials: Plastics）》的研究指出，外帶杯在盛裝熱飲時會釋放大量微塑膠，若每天喝1杯，1年下來可能吞下高達36萬顆塑膠碎片。

科普網站《Science Alert》報導，研究團隊分析了市面上常見的兩種外帶杯：全塑膠杯（聚丙烯PP或聚乙烯PE）以及內層有塑膠淋膜的紙杯。實驗發現，「溫度」是微塑膠釋放的關鍵驅動力。當液體溫度從冰咖啡的5度C上升到熱咖啡的60度C時，全塑膠杯釋放的微塑膠數量暴增了約33%。

為什麼熱咖啡會變成「塑膠湯」？透過高解析度影像分析，研究人員發現全塑膠杯的內壁表面較為粗糙，充滿了微小的「峰谷」結構。當遇到高溫時，塑膠材質會軟化、膨脹並收縮，導致這些微小結構崩解剝落，掉進飲料中。相較之下，有塑膠淋膜的紙杯雖然釋放量較少，但仍無法完全倖免。

一年吞36萬顆 專家籲自帶環保杯

根據數據估算，如果一個人每天使用聚乙烯塑膠杯喝300毫升的熱咖啡，1年可能攝入高達36.3萬顆微塑膠。雖然目前科學界對於微塑膠對人體的長期危害尚未有定論，但為了降低風險，專家強烈建議改用不鏽鋼、陶瓷或玻璃材質的環保杯。如果非得用一次性外帶杯，建議請店員將咖啡溫度稍微調降，避免沸水直接沖入杯中，以減少塑膠塗層的物理壓力與崩解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中