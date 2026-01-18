自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》長年菜也是超級食物家族 營養師授3個料理訣竅

2026/01/18 12:22

年夜飯上的芥菜（長年菜）也是十字花科蔬菜。營養師林俐岑指出，最好以「蒸」或「水炒式」取代久煮，能保留更多蘿蔔硫素。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕十字花科蔬菜因其花朵外觀像「十字架」而得名，在營養學界被譽為「超級食物」家族。營養師林俐岑指出，對身體有5 大健康益處，3個料理小撇步留住更多營養。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，十字花科蔬菜在咀嚼或切碎後，會轉化產生蘿蔔硫素及吲哚，有助於預防乳癌、攝護腺癌、大腸癌及肺癌，還有其他健康益處：

●強大的抗癌潛力：
十字花科能誘導癌細胞凋亡、抑制腫瘤血管增生，特別是在預防乳癌、攝護腺癌、大腸癌及肺癌方面有許多研究支持。

●輔助肝臟解毒：
十字花科蔬菜能活化肝臟中的第二期解毒酵素（Phase II enzymes），可以幫助身體中和環境毒素、塑化劑及代謝廢物，並加速將其排出體外，是天然的「排毒劑」。這個功能實在是非常重要！

●護心血管與維持血管彈性：
富含維生素K、維生素C及大量的類黃酮抗氧化物，維生素K有助於防止動脈鈣化，膳食纖維則能調節膽固醇代謝，降低心血管疾病風險。

●定血糖與體重管理：
這類蔬菜具有「低熱量、高纖維」的特性。纖維能延緩葡萄糖吸收，減少餐後血糖波動；且高飽足感非常適合想要體重管理的族群。

●抗發炎與護眼：
含有豐富的類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素）。能中和體內的自由基，減少慢性發炎，並保護視網膜免受藍光及氧化傷害。

十字花科蔬菜的常見種類：

●花菜類：綠花椰菜、白花椰菜、青花椰苗（營養價值極高）。
●甘藍類：高麗菜、紫甘藍、羽衣甘藍、孢子甘藍（球芽甘藍）。
●白菜與青菜類：大白菜、小白菜、青江菜、小松菜、油菜。
●根莖與辛辣類：白蘿蔔、櫻桃蘿蔔、芥菜、芥藍、芝麻葉、山葵等。

而這些蔬菜，林俐岑分享料理、食用的小撇步：

●低溫烹調：以「蒸」或「水炒式」取代久煮，能保留更多蘿蔔硫素。

●「切碎放40分鐘」：切碎後靜置一段時間，讓酵素有足夠時間產生抗癌活性物質。

●搭配芥末：若必須加熱，食用時配點芥末或蘿蔔泥、芝麻葉，其所含的酵素能幫助身體吸收更多蘿蔔硫素。

