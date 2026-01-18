懷孕吃「普拿疼」會生自閉兒？川普語出驚人 權威研究給答案

圖為美國暢銷止痛藥「泰諾」（Tylenol），其主要成分即為台灣民眾熟知的乙醯胺酚（普拿疼）；針對川普聲稱孕婦服用恐致胎兒自閉症，最新權威研究已透過大數據駁斥此說法。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕懷孕頭痛、發燒到底能不能吃藥？美國總統川普去年9月曾語出驚人，聲稱孕婦服用常見止痛藥成分「乙醯胺酚」（acetaminophen，台灣常見商品名為普拿疼）會導致孩子罹患自閉症，引發恐慌。英國《衛報》報導，一項最新且規模龐大的系統性回顧研究，以科學證據駁斥了這項說法，證實孕婦若依指示服用，並不會增加孩子罹患神經發育障礙的風險。

這項發表於醫學權威期刊《刺胳針：產科、婦科與婦女健康》的研究，由倫敦大學聖喬治學院教授卡利爾（Asma Khalil）領導。團隊彙整分析了43份相關研究，涵蓋超過26萬名受測兒童的自閉症數據、33萬名兒童的注意力不足過動症（ADHD）數據。這是醫學上所謂「黃金標準」的證據等級，結果顯示，目前未發現母親在懷孕期間使用乙醯胺酚，會提高孩子罹患上述疾病或智能障礙的機率。

請繼續往下閱讀...

川普在去年9月的記者會上，點名美國常見的乙醯胺酚藥物「泰諾（Tylenol）」，警告孕婦「吃泰諾不好」，甚至計畫要求醫生建議孕婦避免使用。然而，卡利爾教授強調：「訊息很明確：孕婦依指示服用乙醯胺酚仍是安全的選擇。」研究團隊指出，家族遺傳與基因因素，才是導致自閉症特徵更合理的解釋，而非止痛藥。

發燒不吃藥 母胎風險反而更高

研究示警，乙醯胺酚是全球衛生機構推薦孕婦治療疼痛與發燒的第一線藥物。若因為聽信謠言而拒絕用藥，導致孕婦長期處於劇烈疼痛或高燒不退的狀態，反而會讓母親與胎兒暴露在更大的健康風險之中，特別是未經治療的高燒可能影響胎兒發育。

生病本身才是變數 藥物非元凶

此外，研究也提出另一觀點：那些需要長期服用止痛藥的孕婦，可能本身就患有某種潛在疾病。因此，影響孩子神經發育的因素，很可能是母親原本的「健康狀況」，而非她們吃下去的藥物。英國衛生大臣斯特雷廷（Wes Streeting）呼籲大眾不要理會川普關於醫學的非專業發言，這份報告應能讓準媽媽們感到安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法