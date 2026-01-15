健康網》嘴破抹鹽立刻見效？ 營養師曝用藥法與關鍵營養

傳統觀念認為，嘴破抹鹽效果直接，專家提醒，這樣做不僅超級痛，還要小心擴大潰瘍範圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，嘴破抹鹽效果直接，然而，李氏聯合診所營養師曾建銘直指，「這樣做根本是請鬼拿藥單」，會造成細胞脫水壞死，就是把傷口醃乾，不僅超級痛，還可能讓潰瘍範圍擴大。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，最近看到影片用鹽巴「醃」嘴破傷口，隔著螢幕都覺得痛，他特別整理「正確用藥觀念」加上「營養修復法」，讓民眾不用再受這種「酷刑」：

口內膏vs噴粉使用方法

當民眾痛到吃不下時，適度用藥能幫大忙，曾建銘分享使用的訣竅：

1.口內膏

●通常含有類固醇或保護膠體，能消炎並隔絕刺激。

●重點是「乾」，很多人覺得藥膏擦不住，是因為你沒把口水擦乾。

正確步驟：先用棉花棒吸乾傷口口水，沾藥膏「點」上去（勿來回塗抹），輕壓一下讓它黏住。

●時機：建議睡前擦，避免吃東西或說話把藥吞掉。

2.中藥噴粉

中藥噴粉通常有消炎止痛、清涼降火的效果。

●優點：噴上去涼涼的可以稍微止痛，也不會黏黏的。

●缺點：附著力較差，吃個東西就沒了，需要補噴。

靠吃補基底

想要嘴破不再反覆發作，曾建銘提醒，還是要靠吃來補好基底：維生素C（芭樂、奇異果）：膠原蛋白神隊友，把破洞補起來；維生素B群（牛奶、雞蛋）：缺乏B2、B6容易發炎，黏膜修復不能少；礦物質鋅（牡蠣、牛肉）： 加速細胞再生，縮短痛苦時間。

曾建銘總結，如果是單純的火氣大、咬到，用含類固醇的口內膏沒問題，但如果是病毒感染（如疱疹），亂擦類固醇反而會更嚴重，如果分不清楚，或兩週都沒好，一定要去看牙科或耳鼻喉科醫師，切勿擔誤病情。

