健康 > 抗老養生 > 運動復健

長照3.0擴大服務對象 桃市長照服務據點達956處、失智照護44處

2026/01/13 12:05

長照3.0擴大服務對象 桃市長照服務據點達956處、失智照護44處

「長照3.0」擴大服務對象，桃園市長照據點
桃市長照服務據點達956處、失智照護44處。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（2026）年起進入「長照3.0」時代，桃園市衛生局表示，桃園市65歲以上人口已逾37萬人，照顧需求日益增加，配合中央推動長照政策新階段，除新增納入年輕型失智症者，並針對甫出院且有急性後期整合照護（PAC）需求的民眾強化長照服務銜接，並於今年7月1日起新增智慧科技輔具租賃補助，每人每3年最高可補助6萬元。

衛生局表示，過去長照服務主要針對高齡者及身障者，「長照3.0」打破年齡與病程限制，朝向服務對象擴大、醫療與長照整合及智慧化服務等方向深化推動，新增納入年輕型失智症者，並針對剛出院，有急性後期整合照護需求的民眾，強化PAC與長照服務銜接，減少民眾出院後照顧斷層，讓復健與返家之路更安心，協助家庭銜接後續照護；此外，桃園市亦積極導入智慧照顧概念，推動智慧輔具租賃等服務，協助失能者在熟悉的居家與社區環境中，透過科技支持，提升生活自主性與照顧品質。

衛生局表示，長照服務申請對象包括65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、失智症者及領有身心障礙證明者，PAC計畫收案者亦可經評估後銜接長照服務，服務內容涵蓋照顧及專業服務、交通接送、輔具與居家無障礙環境改善，以及照顧者喘息服務。

衛生局表示，桃園市目前已建置A級社區整合型服務中心78家、B級複合型服務中心460家、C級巷弄長照站418家，共計956處長照服務據點，在失智照護上，設有失智症共同照護中心9家、失智社區服務據點35家，共44處，持續提供失智者及其家庭在地、可近的支持服務；另為提升服務可近性，已於中壢區、復興區前山與後山、大溪區、楊梅區、新屋區、龍潭區、大園蘆竹區、桃園溫州及八德區等地，建置共計10處長期照顧管理中心分站。

衛生局表示，民眾如有長照需求，可透過手機或市話撥打長照專線1966，或親洽各長照中心分站、區公所或衛生所，亦可透過衛生局建置的智慧長照資訊系統申請。

