保護牙齒利器！ 研究確認精氨酸可降低蛀牙風險

研究表明，精氨酸有助於降低蛀牙風險。圖為牙齒示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕食物中的糖分被口腔內眾多細菌分解時會產生酸性物質，這些酸性物質會逐漸損害琺瑯質，最終導致蛀牙。丹麥1項研究表明，精氨酸（1種天然存在的氨基酸）有助於降低蛀牙風險。此研究發表在《國際口腔科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，某些有益的口腔細菌含有精氨酸脫亞胺酶系統（ADS），能夠將精氨酸轉化為鹼性化合物，從而中和有害的酸性物質。當口腔內精氨酸充足時，這些有益細菌就能大量繁殖，而產酸細菌的優勢地位則會下降。

請繼續往下閱讀...

為了驗證此效應是否發生在人類口腔內，由丹麥奧胡斯大學的博士後研究員雷伊（Yumi C. Del Rey）和施拉弗（Sebastian Schlafer）教授領導的研究團隊進行1項臨床實驗。實驗納入了12名患有活動性齲齒的參與者，每位參與者都佩戴特製義齒，這種義齒允許完整生物膜（biofilms）在頜骨兩側生長，使研究人員能直接比較不同治療方法。

實驗過程中，參與者將假牙浸入糖溶液中5分鐘。隨後在假牙兩側分別塗抹蒸餾水（作為安慰劑）或精氨酸，持續30分鐘。此過程每天重複3次，每次都在同一側塗抹。當生物膜4天後形成，研究團隊取出義齒進行詳細分析。

為確實評估生物膜內的酸度水平，研究團隊使用了1種名為「C-SNARF-4」的pH敏感染料，該染料能夠測量生物膜結構內部不同位置的pH值。在接觸糖後的10分鐘和35分鐘，經精氨酸處理的生物膜都保持更高的pH值，這意味著其酸度更低。

雷伊表示，此研究結果顯示經精氨酸處理的生物膜，確實能夠更有效抵抗由糖代謝所引起的酸化。

研究團隊接著使用名為凝集素（lectins）的碳水化合物結合蛋白，並將其標記上螢光染料，以此對生物膜中的岩藻糖（fucose）和半乳糖（galactose）進行染色。岩藻糖和半乳糖是常見的碳水化合物成分，也是構成牙菌斑的主要部分。

研究團隊發現，經過精氨酸處理的生物膜的岩藻糖基碳水化合物總量減少。此外含有半乳糖的碳水化合物在生物膜底部減少，並在其頂部增加，這可能減少底部酸性物質的積累，從而降低蛀牙風險。

研究團隊聲稱，這些實驗成果都證明精氨酸有助於降低蛀牙風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法