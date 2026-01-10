限制級
健康網》清晨探3.9度 醫：血壓飆非測量計壞掉 啟動抗寒保命3招
〔健康頻道／綜合報導〕今（9）日清晨低溫已降至攝氏7度以下。前氣象局局長鄭明典指出，輻射冷持續發威，新竹縣關西工作氣象站測得3.9度，連台北在4點40分也掉到攝氏10度以下。中醫師黃聖中指出，冷天測得血壓常讓人嚇一跳，其實不是血壓計壞了，而是身體正在啟動禦寒模式。
黃聖中在臉書專頁「黃聖中醫師｜加恩心臟科內科」發文分享，有3大原因會造成冷天血壓升高：
● 血管收縮：天冷時血管變窄，血流阻力增加，血壓自然上升。
● 交感神經興奮：低溫刺激腎上腺素分泌，心跳變快、血管更緊。
● 水分滯留＋吃比較鹹：流汗少、補湯火鍋多，鈉攝取過多讓血壓悄悄升高。
黃聖中也叮嚀，出現了胸口悶痛、痛到肩膀或下巴、劇烈頭痛、頭暈、呼吸困難、視力模糊、單側無力、講話不清等，請盡速就醫。
抗寒保命也有3招：
● 頭、頸保暖最重要。
● 起床「慢、熱、起」（醒來先在被窩動一動，穿好外套再下床）。
● 規律量血壓（722原則）。
