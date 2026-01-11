自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕媽咪懷孕遇水腫好煩惱 專家：避免重口味

2026/01/11 11:12

孕媽咪懷孕過程中要歷經許多不適，其中當手、臉、腳可能有些微水腫時，會感到困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孕媽咪懷孕過程中要歷經許多不適，當懷孕來到26週，肚子變大壓迫到血管，使得手、臉、腳可能有些微水腫的狀況，這時就連平時的鞋子都覺得有點不合腳，十分困擾。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料建議，不妨避免重口味、過鹹的食物，建議採用少鹽的烹調法，多吃一些利水的蔬菜、水果，都能幫助消水腫。

國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，當懷孕來到26週，孕媽咪這時的總體重正常應該增加約5-6公斤，不過也因為肚子變大後，壓迫到血管，所以手、臉、腳可能有些微水腫的狀況，連平時的鞋子都覺得有點不合腳，甚至小腿肌肉還容易感到疲勞，偶爾會有抽筋的情況發生。

飲食避免重口味

孕媽咪應該少吃重口味、太鹹的食物，才不會讓水腫的狀況更嚴重。媽咪如果吃太多鹽分過高的食物，像是醬瓜、醃蘿蔔、培根、香腸、披薩、麵線、小魚乾、鹽味海苔、泡麵、罐頭等加工食物或醃漬品，可能會因為體內鹽分太高，加上水喝太少，就會讓水腫的情形更加嚴重。

建議採用少鹽的烹調法，多吃一些利水的蔬菜（如：冬瓜、芹菜、海帶、菠菜、大黃瓜等）、水果（西瓜、哈密瓜、香瓜、水梨、奇異果、蓮霧），還可多補充好吸收的蛋白質食物（如：牛肉、豬肉、魚肉、黃豆、黑豆等），都能幫助消水腫。

生活小叮嚀

孕媽咪盡量不要長時間坐或站，多找些時間休息或散步；伴侶可以幫孕媽咪按摩腿部，舒緩水腫不適；睡前媽咪可以利用2個枕頭將腿墊高，每次約15分鐘，讓血液回流。

孕產兒關懷網站還提醒，懷孕中期時，有個棘手的狀況就是「子宮頸閉鎖不全」，由於沒有明顯症狀，常常事發突然，幸運的話能在例行產檢中發現，即時進行子宮頸環紮手術，成功的話可以增加寶寶存活機會；但有時太晚發現可能會流產或早產。所以，提醒孕媽咪一定要定期產檢，尤其是懷多胞胎的媽咪更要追蹤子宮頸長度。

同時，可開始練習凱格爾運動，是個可以強化肌肉的提肛運動，能幫助之後生產時較順利。建議每天早、中、晚各做一次，一次3個循環，一個循環收縮10次。但記住，不要給自己太多壓力，適量就好。

