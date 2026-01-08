健檢好好看》男性也會不孕 醫：精子檢查挽生機

若懷疑自己不孕，或是準備結婚、規劃懷孕的夫妻，應先進行精液分析與生殖相關荷爾蒙檢測。示意圖。（健康網合成）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人想要孩子卻無法如願；同時有部分男性自己有不孕症卻不自知，因此精子相關健檢也應運而生。也許你還記得：台劇《童話故事下集》男主角進行人工生殖，卻驚駭地發現自己完全沒有精蟲。

依照統計數據，國健署表示，根據110年人工生殖施行結果分析報告，110年人工生殖治療週期相較109年之成長率將近3成（29.7%）。又依內政部111年人口統計資料顯示，男性平均初婚年齡為32.6歲，女性則為30.7歲。

近年來，女性初次生育年齡亦有延後的趨勢，由101年的30.11歲增加至111年的31.43歲，在10年間增加了1.32歲，其中，35歲以上者高達24.9%，意即在所有初次生育的女性中有四分之一超過34歲，與10年前相比，提高了11.7%。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，曾有位病人因為有生育需求來做精液檢查，發現所有精液關鍵指標都呈現異常或零值。醫師研判他應為先天無輸精管的情況，因此射出的精液中完全沒有精蟲的存在。不過，病人卻表示他與太太先前已生過一胎，這次是為了想再生第二胎才前來檢查，現場一度有些尷尬。

為了緩和氣氛，醫師於是向病人解釋，有些人可能過去仍有精蟲，但因後天因素導致精蟲逐漸減少至消失。顧芳瑜表示，但這個案例也顯示，許多無精症患者往往是在出現不孕問題，進一步檢查後才會發現異常。

顧芳瑜建議若懷疑有不孕問題，或是準備結婚、規劃懷孕的夫妻，都應該先進行精液分析與生殖相關荷爾蒙檢測（如促卵泡激素、黃體生成素、睪固酮等），以了解是否存在無精症或賀爾蒙異常等狀況，協助更準確評估生育能力與整體健康。

精液檢驗主要觀察的項目包括：

1.精蟲數量：依檢驗所不同，結果可用濃度或總數表示。以顧家檢驗標準為例，精蟲數量需達四千萬隻以上才屬足夠。這個數字僅代表自然受孕的「機率」高低，並非絕對條件；臨床上也常見精蟲數偏低仍成功懷孕的案例。

2.精蟲活動力：理想的精蟲應具備「快速且持續前進」的能力，才能順利抵達卵子。若只見精蟲原地蠕動、打轉，或繞圈後回到原點，則屬無效活動。

3.精蟲型態：觀察形狀是否正常。健康精蟲頭部多為紡錘形；若呈水滴狀、圓球狀、雙頭或雙尾等畸形，受孕機率會降低。根據世界衛生組織（WHO）2010年修訂標準，正常型態需達4%以上，較有自然受孕可能。

4.紅白血球：若精液中出現紅血球，可能有血精情形；白血球過多則可能代表感染。

5.酸鹼值（pH值）：正常精液偏鹼性，約介於7.2至8.0之間。若射精管阻塞或先天缺乏儲精囊，導致鹼性分泌物無法混入精液，pH值可能偏酸，會影響精蟲存活與活動力，降低受孕機率。

數值不佳時的改善方向：首要是找出原因。醫師會依檢驗結果判斷問題源自先天基因、荷爾蒙、發炎或毒素影響等，針對成因進行對症治療，才能有效改善精蟲品質與活動力。

泌尿科醫師顧芳瑜（左）表示，許多無精症患者往往是在出現不孕問題，進一步檢查後才會發現異常。（顧家醫療提供）

