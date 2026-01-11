自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》毋通！1顆釋迦280大卡卻連嗑4顆 醫授不爆卡吃法

2026/01/11 07:30

吃釋迦正當季，家庭醫匠陳爰邑指出，它是營養炸彈，但熱量也是炸彈等級，腎友更要酌量食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃釋迦正當季，家庭醫匠陳爰邑指出，它是營養炸彈，但熱量也是炸彈等級，腎友更要酌量食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一次嗑了4顆釋迦會發生什麼事情？家庭醫師陳爰邑搖頭，「它是營養炸彈，但熱量也是炸彈等級」，若你是「減重飲控族」、「糖尿病友」或「腎臟病友」，真的要控量，建議一天最多1/2到1顆就好。

陳爰邑在臉書專頁「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文分享，釋迦含有豐富的鉀離子，可以改善吃太鹹引起的水腫，也能輔助穩定血壓、保護心血管，但如果是腎臟病友就不適合多吃。

陳爰邑指出，常見的大目釋迦或鳳梨釋迦，小顆的可食部分約300g重，熱量就將近280大卡（等於一碗白飯）。一次吃4顆，等於晚餐直接多吃了4碗飯！她指出，吃釋迦正當季，忍住不吃也很殘忍，可以用「澱粉替換法」，如果當餐水果有釋迦，請把飯量減少，避免熱量爆表。

不可否認，釋迦的維生素C含量僅次於芭樂 ，陳爰邑說，鳳梨釋迦的C含量相對比較少；至於富含鉀離子，可以改善吃太鹹引起的水腫，也能輔助穩定血壓、保護心血管，但如果是腎臟病友就不適合多吃。

