健康網》入冬首波寒流來襲！ 醫示警當心8大猝死前警訊

首波寒流到！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，若無進行劇烈運動卻感到異常疲憊，甚至無法完成日常活動，當心可能是心臟供血不足的猝死前兆之一；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署預報，今（6）日強烈大陸冷氣團南下，明（7）日起早晚「極寒冷」，平地最低溫可能降至5度以下，成為入冬以來首波寒流。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，寒冬溫差大、氣溫低，恐易「傷心」害猝死。若出現胸悶、呼吸困難、極度疲勞、心悸、頭暈，甚至是盜汗、腹痛、睡眠問題等症狀，應特別留意可能是心臟供血不足的猝死前兆，尤其是在寒冬切勿忽視，建議應立即尋求醫療幫助。

對此，黃軒曾在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，猝死（Sudden Death）是種突發性、不可預期的自然死亡，通常發生在症狀出現後的短時間內（如1小時內）。據國際科學期刊《PubMed》的研究指出，猝死主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死（Sudden Cardiac Death, SCD），心肌梗塞便佔了猝死案例的75%-80%。

他並進一步表示，儘管猝死看似毫無預兆，但實際上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體可能已經發出警訊，且整理出以下8種常見猝死前症狀，以便及早察覺並採取行動。

●胸痛或胸悶：胸痛是猝死前最常見症狀之一，尤其是急性心肌梗塞的典型表現。可能感到胸部有壓迫感、緊縮感，甚至疼痛會延伸至肩膀、手臂或下巴。數據顯示，約有50%的猝死患者在事發前曾經歷胸痛，且93%患者在猝死前24小時內反覆發作。

●呼吸困難或氣短：感到呼吸急促、喘不過氣，可能是心臟無法有效供血的警訊，且該症狀常伴隨胸悶或疲勞，尤其在活動後更為明顯。

●極度疲勞或無力：即使沒有進行劇烈運動，患者可能感到「異常疲憊」，甚至無法完成日常活動，這可能是心臟供血不足的猝死前兆之一。

●心悸或心律不整：心跳過快、過慢或不規律，可能是心律失常的表現，若未及時處理，可能易導致心臟驟停。

●頭暈、眼前發黑或暈厥：可能是腦部供血不足的結果，尤其是高血壓或冠心病患者更需警惕。

●盜汗或冷汗：無明顯原因的大量出汗，尤其是伴隨胸痛或胸悶，可能是心臟病發作警訊。

●消化不適或腹痛：有些患者可能出現類似胃部不適的症狀，如腹痛、噁心或嘔吐。這些症狀容易被誤認為腸胃問題，但實際上可能與心肌梗塞的心臟缺血有關。

●睡眠問題：長期失眠、睡眠中被憋醒，或患有阻塞性睡眠呼吸中止症等，可能增加夜間猝死的風險。

