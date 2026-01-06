自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》入冬首波寒流來襲！ 醫示警當心8大猝死前警訊

2026/01/06 13:16

首波寒流到！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，若無進行劇烈運動卻感到異常疲憊，甚至無法完成日常活動，當心可能是心臟供血不足的猝死前兆之一；情境照。（圖取自freepik）

首波寒流到！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，若無進行劇烈運動卻感到異常疲憊，甚至無法完成日常活動，當心可能是心臟供血不足的猝死前兆之一；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署預報，今（6）日強烈大陸冷氣團南下，明（7）日起早晚「極寒冷」，平地最低溫可能降至5度以下，成為入冬以來首波寒流。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，寒冬溫差大、氣溫低，恐易「傷心」害猝死。若出現胸悶、呼吸困難、極度疲勞、心悸、頭暈，甚至是盜汗、腹痛、睡眠問題等症狀，應特別留意可能是心臟供血不足的猝死前兆，尤其是在寒冬切勿忽視，建議應立即尋求醫療幫助。

對此，黃軒曾在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，猝死（Sudden Death）是種突發性、不可預期的自然死亡，通常發生在症狀出現後的短時間內（如1小時內）。據國際科學期刊《PubMed》的研究指出，猝死主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死（Sudden Cardiac Death, SCD），心肌梗塞便佔了猝死案例的75%-80%。

他並進一步表示，儘管猝死看似毫無預兆，但實際上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體可能已經發出警訊，且整理出以下8種常見猝死前症狀，以便及早察覺並採取行動。

●胸痛或胸悶：胸痛是猝死前最常見症狀之一，尤其是急性心肌梗塞的典型表現。可能感到胸部有壓迫感、緊縮感，甚至疼痛會延伸至肩膀、手臂或下巴。數據顯示，約有50%的猝死患者在事發前曾經歷胸痛，且93%患者在猝死前24小時內反覆發作。

呼吸困難或氣短：感到呼吸急促、喘不過氣，可能是心臟無法有效供血的警訊，且該症狀常伴隨胸悶或疲勞，尤其在活動後更為明顯。

極度疲勞或無力：即使沒有進行劇烈運動，患者可能感到「異常疲憊」，甚至無法完成日常活動，這可能是心臟供血不足的猝死前兆之一。

心悸或心律不整：心跳過快、過慢或不規律，可能是心律失常的表現，若未及時處理，可能易導致心臟驟停。

頭暈、眼前發黑或暈厥：可能是腦部供血不足的結果，尤其是高血壓或冠心病患者更需警惕。

盜汗或冷汗：無明顯原因的大量出汗，尤其是伴隨胸痛或胸悶，可能是心臟病發作警訊。

消化不適或腹痛：有些患者可能出現類似胃部不適的症狀，如腹痛、噁心或嘔吐。這些症狀容易被誤認為腸胃問題，但實際上可能與心肌梗塞的心臟缺血有關。

睡眠問題：長期失眠、睡眠中被憋醒，或患有阻塞性睡眠呼吸中止症等，可能增加夜間猝死的風險。

相關新聞請見

首波寒流來襲！吳德榮：明起早晚「極寒冷」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中