健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者

2026/01/06 10:13

阿美族人林雅瑩（左）投入新北市「汐止部落廚房」送餐服務已2年。（新北市原民局提供）

阿美族人林雅瑩（左）投入新北市「汐止部落廚房」送餐服務已2年。（新北市原民局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行動，即時化解危機，為避免下次再次發生，家屬也同意打一份備份鑰匙。

林雅瑩分享，她將送餐工作視為一份助人的工作，不只騎車把餐點送達，更在過程中關心長者的生活與身體狀況，留意他們的精神狀態與安全情形，為精進服務能力，林雅瑩前年已報名、完成照服員相關課程訓練，她說，即使每天送餐僅4小時，仍認為它在長者照顧體系中有重要價值與意義。

新北市原民局指出，新北市目前設有27處原住民文健站，提供原住民族長者文化照顧、健康促進、延緩失能與日間送餐等多種服務，但仍有些長者及原住民家庭，因為經濟不穩、語言不通或行動不方便等原因，藏身在台灣各地角落，目前結合汐止、烏來部落文健站設置部落廚房，有4位原味送餐員。

原民局說明，原味送餐員是透過原住民廚師烹調族人自耕蔬菜，再由原味送餐員對有需求的長者送餐，除了餐食符合族人長者口味及營養需求外，送餐員也透過每週的接觸，與長輩建立關係，第一時間向相關單位回報長輩情況，兼具社福服務輸送的功能。

