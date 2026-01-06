自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬婦盼陪兒孫出遊 置換雙膝關節

2026/01/06 10:15

婦人術後由王芳英醫師陪同爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

婦人術後由王芳英醫師陪同爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣一名60多歲的婦人，去年車禍住加護病房10多天，原本雙腳退化性關節炎痛到根本無法行走，再加上脊椎滑脫的舊疾，車禍後讓她的疼痛感加劇，不斷復健、拉腰治療，但改善症狀有限，無法陪兒孫出遊，她決定開刀置換人工膝蓋，一次還開雙膝，術後積極復健，希望下個月農曆春節假期，全家人可以一起出遊。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，婦人是第四期的退化性關節炎，雙腳內翻變成10度，外觀看起來呈現O型腿，腳無法伸直，另外脊椎第2到第5節滑脫長骨刺，背部往前傾。門診時，非常困擾，詢問「到底要先治療雙膝還是脊椎」，他分析後建議先置換人工膝關節。

婦人雙膝內翻變形置換人工膝關節。（記者張軒哲攝）

婦人雙膝內翻變形置換人工膝關節。（記者張軒哲攝）

王芳英說，婦人雙膝變形嚴重無法站直，如果沒有先開刀治療，背部會持續往前傾，同時建議一次進行雙腳的膝關節置換，避免完成單腳人工膝關節置換後造成長短腳，在身體重心不穩走路下，讓脊椎滑脫的症狀更加嚴重，婦人在置換雙膝後，隔天便能下床正常走路。

婦人說，雙腳痛了一年多幾乎無法走路，無法久站，堅持自己煮飯給兒孫吃，但無法久站，便整個人趴在流理台備菜，或是坐在椅子上煮飯，每天提早準備，孩子看到她如此辛苦，心疼要她不要煮了，但為了讓兒孫吃得更健康，依舊每天辛苦下廚。

婦人表示，一年多前發生車禍被撞，傷勢非常嚴重，肋骨斷了好幾根，住加護病房住了10多天，幾乎在鬼門關前走一回，出院後雙腳因退化性關節無法走，在孩子勸說下，才決定開刀，更要把握與家人相聚的時光。

