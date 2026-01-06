自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

高齡浪潮下的隱形危機 「老番癲」可能是這個原因

2026/01/06 09:52

南投縣衛生局透過社區活動為長輩進行「心情溫度計」檢測，守護銀髮族心理健康。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人人口突破10萬人，是全國第三高齡縣市，南投縣衛生局提醒民眾，研究顯示65歲以上長者憂鬱症盛行率約在5%至21%之間，家中長輩如果出現「老番癲」或「身體到處痠痛」等身體不適情形，可能是心理生病的警訊，應尋求心理健康諮商協助。

72歲的阿秀阿嬤（化名），自從另一半過世後，原本喜歡種菜、與鄰居聊天的她，卻變得越來越不想出門。近半年來，她常抱怨胸悶、頭暈、全身痠痛，子女帶著她看遍了心臟科、骨科、腸胃科，做了各項精密檢查卻都找不出病因，阿嬤甚至開始說出「活著很沒意思」、「我是家中負擔」等喪氣話，讓家人既焦急又無助。

直到子女在衛生所護理師建議下，尋求身心科醫師協助，才發現阿嬤罹患了老年憂鬱症。經過適當的藥物治療，加上心理師引導家人學習傾聽與陪伴的技巧，3個月後，阿嬤身體的莫名疼痛大幅減輕，臉上也久違地露出了笑容，重新回到菜園忙碌。

衛生局長陳南松表示，老年憂鬱症常以「身體不適」為主要表現，容易被誤認為一般生理疾病或老化現象，甚至被誤解為「老番癲」或假性失智，因此家中長輩如果出現持續性的情緒低落、不明原因疼痛或無望感，建議家人利用「心情溫度計（BSRS-5）」協助檢測，必要時應洽詢各地衛生所，尋求社區心理健康諮商服務，如健康促進活動及心理諮商，或透過醫師予以藥物、心理治療，使老年憂鬱得到緩解，恢復生活品質。

長者若有疑似憂鬱困擾時，可利用BSRS簡式健康量表，自我我檢測情緒負荷，必要時尋求專業心理諮詢。（南投縣衛生局提供）。

老人憂鬱症常以「身體不適」為主要表現，卻檢查不出生理病因。（南投縣衛生局提供）

