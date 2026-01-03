自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》只吃點炸物 痘痘立刻上門？醫談真相

2026/01/03 20:56

不少人認為「長痘痘是皮膚在排毒」；皮膚科醫師宋奉宜提出見解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否也有這樣的經驗：明明早已過了青春期，臉上的青春痘卻仍反覆冒出；或是一到季節交替，只是吃了炸雞、薯條，蕁麻疹、濕疹就立刻找上門。看醫師、擦藥、吃藥，好不容易膚況穩定了一陣子，沒多久又再次復發。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜表示，坊間長時間存在此說法：「腸漏症讓腸道毒素排不出去，皮膚正在幫忙排毒。」使得不少人開始過度忌口，不敢吃蛋、不敢喝牛奶，深怕體內「毒素」越積越多。但皮膚真的會幫腸道排毒嗎？青春痘、蕁麻疹，真的都是腸道出問題造成的？

宋奉宜指出：腸道與皮膚之間確實有關聯，但若把所有皮膚問題都簡化成「排毒不良」，不只是迷思，更可能延誤真正該進行的治療。

腸道會影響皮膚 但皮膚不是「排毒煙囪」

網路上流傳一個形象比喻：「皮膚就像身體的煙囪，當腸道塞住了，毒素就會從皮膚冒出來。」宋奉宜直言，這個說法「聽起來生動，卻只對了一半」。醫學上確實存在所謂的「腸-皮軸線」。當腸道菌叢失衡時，免疫系統會受到干擾，讓身體更容易處於慢性發炎狀態，進而使青春痘、異位性皮膚炎或酒糟肌反覆出現。從這個角度來看，腸道健康確實會影響皮膚表現。

但影響，絕不等於排毒。宋奉宜強調，人體真正負責代謝與排毒的器官是肝臟與腎臟，主要透過尿液與糞便排出廢物。皮膚的核心功能是保護身體、調節體溫，而不是代替肝腎排毒。因此調整腸道健康可以為皮膚「加分」，卻無法取代正規的皮膚治療。

為什麼忌口、吃益生菌 皮膚還是反覆發炎

在門診中，宋奉宜醫師經常看到這樣的患者：飲食極度克制、天天補充益生菌，腸胃與排便確實改善了，但臉上的紅腫與痘痘卻沒有消退，甚至留下痘疤或色素沉澱。

關鍵在於，腸道調整只能降低發炎風險，卻無法直接修復已經受損的皮膚屏障。當皮膚表面已經出現紅腫、阻塞或明顯發炎反應時，如果沒有先接受適當治療，發炎就會持續存在。

宋奉宜醫師提醒，在皮膚疾病的處理順序上，腸道調整應該定位為「輔助角色」，而不是唯一解方。當皮膚正處於發炎狀態時，應先由皮膚科醫師評估、控制發炎，之後再進行生活與飲食的調整，效果才會真正顯現。

傷腸又傷皮膚的3大生活地雷

雖然「皮膚排毒論」是迷思，但現代生活中，確實存在不少會同時傷害腸道

與皮膚的習慣。宋奉宜醫師點出三個最常被忽略的關鍵地雷：

第一地雷：精緻飲食與加工食品

高糖甜點、含糖飲料、白麵包與加工食品，容易破壞腸道菌叢平衡，讓身體長期處於低度發炎狀態，皮膚自然難以穩定。

第二地雷：藥物使用不當

濫用抗生素會讓腸道好菌與壞菌一起被消滅，嚴重破壞菌叢平衡。長期依賴消炎止痛藥，也可能傷害胃腸黏膜，使刺激物更容易進入血液，引發過敏與發炎反應。

第三地雷：長期壓力與睡眠不足

壓力與熬夜會干擾免疫與神經系統，透過腸-皮軸線影響皮膚屏障。這也是為什麼一熬夜、壓力一大，痘痘特別容易爆發。

改善膚況的正確方向：先治皮膚 再顧腸道

面對反覆發炎、久治不癒的皮膚問題，宋奉宜醫師建議採取「雙軌並行」策略：

第一步：先由皮膚科醫師確認診斷，透過合適的外用或口服治療，修復皮膚屏障、控制發炎，避免留下疤痕與色素。

第二步：再同步調整生活型態，減少精緻糖與加工品，維持規律作息並適度紓壓，讓腸道菌叢與免疫系統逐步恢復平衡，降低復發風險。

少一點排毒迷思 多一點科學邏輯

宋奉宜強調，腸道健康很重要，但膚況的形成從來不是單一原因造成。與其把責任全推給「腸道毒素」，不如回到科學與證據：先處理皮膚正在發生的問題，再用生活調整為健康加分。當發炎被控制、皮膚屏障恢復穩定，健康、清爽的膚況，自然會慢慢回來。

