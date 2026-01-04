健康網》治腎病添9大武器 醫：排糖藥價從貴森森納入健保給付

腎友大福音！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任細數，自2025年起開放的9大用藥，讓慢性腎友用藥副作用大減、更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕回顧2025年腎臟醫學用藥，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，有些藥物從「貴族專用」變成了健保的「平民英雄」。醫師治病多了很多武器，病人更可以對症下藥，擺脫病痛。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，排糖藥的健保給付、糖心腎症候群的興起，瘦瘦針開始攻克腎臟病領域，精準降蛋白尿的finerenone，腎性貧血的口服藥，IgA腎炎的斬首藥物，比較不難吃的新型降鉀粉，逆襲的魚油，半年打一次的新型降血脂針劑，以下是9大醫療亮點：

1.排糖藥（SGLT2 inhibitors）健保給付：在2025年，這款藥物只是治療糖尿病的配角，或者是需要自費的昂貴選項。但隨著健保給付規範的逐步放寬，排糖藥已經正式成為腎臟科醫師手中的「王牌投手」。

2025年3月起，健保讓更多非糖尿病的慢性腎臟病患（non-DKD）、甚至是心衰竭患者（heart failure） 也能受惠。

2.糖心腎症候群（CKM syndrome）：「糖、心、腎」鐵三角，這三個器官休戚與共，一損俱損，一榮俱榮。2025 年的醫療趨勢強調「共照網」的概念。臨床上開始推廣「糖心腎聯合檢查」，不再是頭痛醫頭、腳痛醫腳。透過早期的聯合篩檢（例如同時看糖化血色素、尿液白蛋白、心臟超音波等）。

3.瘦瘦針（GLP1-RA）：瘦瘦針也就是腸泌素（GLP-1 RA），瘦瘦針不僅是減重治療肥胖，對於降低蛋白尿或是延緩腎絲球過濾率下降也有幫助! 目前也被列入「糖尿病腎臟病」治療的四本柱。

4. 降低蛋白尿的精準狙擊發炎拮抗劑Kerendia（Finerenone）：長期以來，糖尿病腎病變的治療就像是在走鋼索。我們想用藥保護腎臟，但又怕引起高血鉀等副作用。而Kerendia（Finerenone）這款藥物的地位更加穩固。

它是一種「非類固醇型礦皮質素受體拮抗劑（ns-MRA）」。傳統的藥物像是「地毯式轟炸」，雖然能炸掉敵人（降低蛋白尿），但也容易誤傷友軍（造成嚴重高血鉀或男性女乳症）。而Kerendia像「狙擊手」，能精準地阻斷造成腎臟纖維化和發炎的受體，卻大幅減少了對荷爾蒙的干擾。在2025 的指引中，它已經成為糖尿病腎病變患者，在標準治療後的關鍵「加強版」防護罩。

5.缺氧誘導因子穩定劑（HIF Stabilizer）：腎性貧血是腎友揮之不去的夢魘。過去，只能依賴打補血針（EPO），但在自2025年，口服的新型補血藥（HIF stabilizer）已經越來越普及。 當身體「感覺」到缺氧，它就會啟動原本沉睡的造血機制，自己產生紅血球生成素，並且讓鐵質的吸收利用率變好。

6.IgA 腎炎新藥（Nefecon）：IgA腎炎是台灣年輕人洗腎的元凶之一。過去對它束手無策，只能用高劑量類固醇硬壓，副作用大到讓人卻步（月亮臉、水牛肩）。2022年起，針對腸道免疫系統設計的新型類固醇（如 TRF-budesonide, targeted-released budesonide ），它能在腸道就釋放藥效，阻斷異常IgA的源頭，卻很少進入全身血液循環。副作用大幅降低，但保護腎臟的效果卻非常顯著。對於年輕的腎友來說，這是保留腎功能最重要的拼圖。

7.新型降鉀粉（Lokelma）：高血鉀絕對是腎臟病人跟腎臟科醫師最在意的東西之一，而這個新型降鉀粉讓腎臟科醫師敢於放手用藥。它是一種新型的鉀離子結合劑，結構特殊，能專一性地把鉀抓走，而且口味跟效果都比舊型來的更好。

8.魚油：去年11月的權威醫學期刊（NEJM）中的 PISCES study，科學研究魚油似突破了洗腎病人這一塊，混和型的魚油竟然能夠下降心血管事件（CV events），讓治療洗腎病人有了新的曙光!

9.新型降血脂針劑：這一年也是降血脂藥物的新進展，很多人會忽略其實高血脂也是腎臟惡化的風險因子，而新型降血脂針劑 Leqvio（Inclisiran）是創新的降血脂藥物，屬於小干擾RNA （siRNA）。它透過「關閉」肝臟製造PCSK9的基因，從根源上強力清除血液中的「壞膽固醇」（LDL-C）。最大的特色是極低的給藥頻率，每年只需皮下注射兩次（間隔6個月），大幅提升患者的用藥便利性，適用於心血管疾病高風險患者。

