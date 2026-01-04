健康網》標榜低糖有隱憂？ 研究：赤藻糖醇增中風風險

一項研究發現，血液中赤藻糖醇含量高的人，更易發生心臟病或中風。其中，無糖飲料中若有此成分，恐損健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕代糖是甜味劑，常見於讓食物具甜味的食品添加劑，減糖食物也常見含有這項成分。不過，腎臟科醫師江守山引述研究指出，赤藻糖醇是世界上最受歡迎的糖替代品之一，但它會增加中風的風險，即使是少量赤藻糖醇也會損害腦血管細胞，促進血管收縮、凝血和發炎。

江守山在臉書粉專「江守山醫師」發文分享，科羅拉多大學博爾德分校的研究人員表示，上述的所有影響，都會增加中風的風險。

江守山說明，2001年，這種糖醇獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，並於2007年獲得英國的批准。它被用於數千種產品中，包括，低碳水化合物冰淇淋、生酮蛋白棒和無糖飲料，患有第2型糖尿病或肥胖症的病人，通常特別被鼓勵使用這些產品。但是，赤藻糖醇會影響腦血管，最近的一項研究發現，血液中赤藻糖醇含量高的人，更易發生心臟病或中風。

科羅拉多州的研究人員將這項發現更進一步，他們對血管內壁細胞進行了實驗室測試，以觀察赤藻糖醇如何影響這些細胞。他們發現，這些細胞產生的一氧化氮（一種能夠放鬆和擴張血管的分子）顯著減少，但內皮素-1（一種能夠收縮血管的蛋白質）的生成卻增加。

研究人員之一奧本·貝瑞表示，總的來說，如果你的血管更加收縮，並且你分解血栓的能力下降，那麼你中風的風險就會增加。

