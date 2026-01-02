自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》出生前決定兒GG長度？網紅醫解謎：這可以多吃

2026/01/02 21:23

有研究發現，若孕婦接觸過多塑化劑，恐影響胎兒體內睪固酮濃度，甚至造成男孩陰莖變小的後果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性GG長度，還在胎兒期間便決定了？在德國執業的泌尿科網紅醫師菲力醫師（Dr. phil. Stefan Buntrock）在擁有36萬訂閱的頻道「Urochannel」認為，胎兒在子宮發育期間，母親的飲食與環境所創造的睪固酮濃度，是有可能影響男孩未來的陰莖發育。菲力醫師強調，要避免給母親壓力，因為「成年後的長度上限，由基因決定」；不過部分該避免的物質，例如塑化劑，為了整體胎兒健康，還是盡量避免。該影片獲得近5千次點閱。

菲力醫師表示，胎兒在懷孕第10至15週期間，會經歷一段關鍵的睪固酮變化，這段時間的荷爾蒙，定義了成年後的發展基礎。菲力醫師建議，應避免的飲食與環境荷爾蒙有：

超加工食品與塑化劑：超加工食品含有鄰苯二甲酸酯（塑化劑），這些是內分泌干擾物，會干擾睪固酮傳遞。

精緻糖：母親若長期攝取高糖，導致胰島素水平過高，會使子宮環境慢性發炎，改變胎盤，對睪固酮運作不利。

酒精與尼古丁： 即便少量也會減少胎盤供氧，並造成氧化，阻斷荷爾蒙反應。

菲力醫師建議應攝取的營養有：

蛋白質與微量元素：提供足夠的材料讓胎盤維持健康。

健康脂肪（如Omega-3）： 支持胎兒內睪固酮細胞之功能。

抗氧化劑：來自蔬菜等食材，能中和自由基，確保荷爾蒙傳導路徑。

穩定血糖：建議採取「地中海飲食」，避免血糖大幅波動。

減少環境荷爾蒙：盡量使用玻璃容器，而非塑膠；選擇新鮮食材而非包裝食品。

另外菲力醫師提供一項看似沒關聯其實很實用的小知識：研究顯示，母親懷孕時吃的食物會影響孩子未來的口味偏好。如果希望兒子長大後愛吃健康的蔬菜，母親在懷孕期間應多攝取健康的新鮮食材；這也是預防孩子未來因肥胖而導致「陰莖外觀縮小」的保險方案。

菲力醫師最後強調，任何人都不要過度執著於尺寸而給懷孕的伴侶壓力。「懷孕是非常辛苦且脆弱的時期，支持伴侶、諮詢營養師，並建立健康的飲食環境，對母子都有好處。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

