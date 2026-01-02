無法控制飲酒行為 日本「酒精使用障礙症」患者逾300萬人

研究顯示，日本有逾300萬人患有酒精使用障礙症，儘管知道飲酒對自身健康、社交產生負面影響，仍無法停止飲酒。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《每日新聞》去（2025）年12月30日報導，一項最新公布的研究顯示，日本約有304萬人被認為患有「酒精使用障礙症」（Alcohol Use Disorder），與2018年的研究結果相同，凸顯在向大眾普及飲酒風險方面所面臨的挑戰。

這項由國立醫院機構久里濱醫療暨成癮中心進行的研究在政府支持下進行，共收到約4300名20歲以上人士的回覆。研究採用世界衛生組織（WHO）建議的篩檢測試，詢問受訪者飲酒頻率、飲酒量及其對日常生活的影響。

過去1年中，約有261萬名男性和約43萬名女性被懷疑患有酒精使用障礙症，而2018年的數字分別為約263萬名男性和約40萬名女性。

當被問及飲酒頻率時，男性最常見的回答是「每週超過4次」，佔33.4％，其次是「從不飲酒」，女性最常見的回答也是「從不飲酒」。另外，約有64萬人疑似一生中至少有過一次酒精成癮經歷，這一數字與2018年大致上持平。

日本政府曾於2014年頒布一項旨在解決酒精相關危害的法律，並在2024年頒布概述酒精影響的指導方針，但只有4.2％的受訪者表示他們了解這些方針。

酒精使用障礙症是一種慢性的腦部疾病，定義是儘管酒精已對健康、社交或工作造成負面影響，患者仍無法控制或停止飲酒行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

