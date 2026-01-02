2026首波冷空氣太狂！急診暫未爆量 醫：「這些族群」當心

入冬最強冷氣團報到，全台氣溫明顯下探。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕入冬最強冷空氣來襲，氣溫明顯下降，是否再現急診塞爆情況，備受關注。台大醫院急診醫學部主任張維典表示，目前急診人潮尚未明顯增加，但真正嚴峻的低溫才剛開始，未來2到3天仍需密切觀察，提醒高風險族群務必提高警覺。

張維典指出，天氣變冷時，多數輕症民眾會選擇待在家中休息，因此真正到急診就醫者，往往是症狀較嚴重的患者。他提醒，寒流期間最需注意的包括心血管急症，如心肌梗塞、腦中風、心因性猝死，以及呼吸道疾病，如慢性阻塞性肺病（COPD）與氣喘惡化。

回顧過往經驗，急診人潮高峰多落在1月底至2月，前（2024）年冬天更曾出現全國關注的急診壅塞情況。相較之下，去（2025）年11月屬於就診相對少的月份，同年12月目前觀察起來也尚未出現明顯增加。不過，張維典強調，這波寒流從今（2）天凌晨開始發威，真正的考驗才要登場。

他呼籲，長者、慢性病患及心血管疾病高風險族群，務必做好保暖、規律服藥，避免清晨與深夜低溫時段外出，若出現胸悶、呼吸困難、意識不清等症狀，應儘速就醫。

