研究：肌酸酐與胱抑素C檢測結果不一致 腎衰竭與心臟病風險更高

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究表明，當肌酸酐和胱抑素C腎臟檢測結果不一致，患者可能面臨更大的腎衰竭、心臟病和死亡風險。此研究發表在《美國醫學會》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，多年來臨床醫生一直依靠血液中肌酸酐水平，來評估腎臟清除肌肉代謝廢物的效率。而最新醫學指引也建議，測量胱抑素C（一種由體內所有細胞產生的小蛋白）作為腎功能的另一個指標。

美國紐約大學朗格尼醫學中心的研究團隊，分析來自6個國家的86萬966名男性和女性的健康記錄、血液檢測結果和人口統計。所有參與者在同1天測量了肌酸酐和胱抑素C水平，並在平均11年後接受了隨訪。研究團隊還考慮了與腎功能無關但會影響生物標記讀數的因素，例如吸煙、肥胖和癌症病史。

研究結果顯示，以胱抑素C為基礎的腎臟過濾測量值低於以肌酸酐為基礎測量值30%以上的人，死亡、心臟病和心衰竭的風險較高。前者也更有可能被診斷為，需要透析或器官移植的重度慢性腎臟病。

研究團隊表示，由於肌酸酐和胱抑素C受疾病和老化等不同生物因素的影響，因此同時評估兩者可以比單獨使用其中1項測試，更準確反映出腎臟健康狀況和器官衰竭可能性。

研究共同通訊作者、紐約大學朗格尼醫學中心最佳老齡化研究所主任科雷什（Josef Coresh）表示，越來越多的醫院和醫療機構開始提供胱抑素C檢測，醫生要好好利用，否則可能會錯失有關患者健康狀況和未來健康問題的寶貴訊息。

