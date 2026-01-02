健康網》假期剛過 消化不良？醫3招緩脹氣減負擔

假期過後，腸胃科醫師卓韋儒建議，可用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕跨年節慶剛過，下個月就是情人節與春節，大餐自然免不了。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，近日假期，燒肉、火鍋、酒精通通下肚，上午覺得上腹脹氣、消化不良，整個人負擔很重？別急著逼自己激烈斷食或高強度運動，在腸胃道黏膜受刺激的狀態下，溫和的修復才是首選。

卓韋儒建議趁著休假期間進行「腸胃重整」（Gut Reset），目標是讓身體有機會啟動 MMC（Migrating Motor Complex，移行運動複合波）。簡單來說，這是腸道在空腹期（Interdigestive state）才會出現的「管家波」。它的生理機制大約每 90-120 分鐘運作一次，負責促進胃與小腸內容物的推進，減少殘留與細菌過度堆積。但這個機制很敏感，只要一進食（包含含糖飲料），MMC 就會受到抑制而停止。

請繼續往下閱讀...

卓韋儒提供3招生理學為基礎，有效緩解脹氣、減輕負擔：

第1招：餐與餐之間間隔「至少」4到6小時

這是為了給 MMC 足夠的運作時間。 一般固體食物胃排空約需2到4小時，排空後我們還需要時間讓「管家波」進行大掃除。

因此，兩餐之間建議拉開4到6小時的空檔。在這段時間內，可喝水、無糖茶、黑咖啡；然嚴禁有熱量的零食（避免刺激胰島素與消化荷爾蒙，中斷清潔機制）。

第2招：第一餐採「低升糖 + 優質蛋白」

經過整晚的大魚大肉，胰島素已經過勞。起床先喝 300cc 溫水 促進胃結腸反射（Gastrocolic reflex），幫助排便。

第一餐建議選擇「深綠色蔬菜、原型蛋白質（如水煮蛋、豆腐、雞肉）」，避免精緻澱粉造成的血糖震盪，也能減輕胃酸逆流的風險。

第3招：晚餐提早至 20:00 前結束

確保睡前胃內容物已大致排空。 這不僅能大幅降低胃食道逆流（GERD）的發生率，空腹狀態也有助於夜間生長激素（HGH）的正常分泌，讓身體代謝機能在睡眠中修復。

卓韋儒總結，所謂的「瘦」，其實是身體代謝平衡的結果。新的一年，不追求極端手段，而是用正確的生理知識，把腸胃養好，健康自然會跟上！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法