自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》假期剛過 消化不良？醫3招緩脹氣減負擔

2026/01/02 16:22

假期過後，腸胃科醫師卓韋儒建議，可用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

假期過後，腸胃科醫師卓韋儒建議，可用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕跨年節慶剛過，下個月就是情人節與春節，大餐自然免不了。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，近日假期，燒肉、火鍋、酒精通通下肚，上午覺得上腹脹氣、消化不良，整個人負擔很重？別急著逼自己激烈斷食或高強度運動，在腸胃道黏膜受刺激的狀態下，溫和的修復才是首選。

卓韋儒建議趁著休假期間進行「腸胃重整」（Gut Reset），目標是讓身體有機會啟動 MMC（Migrating Motor Complex，移行運動複合波）。簡單來說，這是腸道在空腹期（Interdigestive state）才會出現的「管家波」。它的生理機制大約每 90-120 分鐘運作一次，負責促進胃與小腸內容物的推進，減少殘留與細菌過度堆積。但這個機制很敏感，只要一進食（包含含糖飲料），MMC 就會受到抑制而停止。

卓韋儒提供3招生理學為基礎，有效緩解脹氣、減輕負擔：

第1招：餐與餐之間間隔「至少」4到6小時

這是為了給 MMC 足夠的運作時間。 一般固體食物胃排空約需2到4小時，排空後我們還需要時間讓「管家波」進行大掃除。

因此，兩餐之間建議拉開4到6小時的空檔。在這段時間內，可喝水、無糖茶、黑咖啡；然嚴禁有熱量的零食（避免刺激胰島素與消化荷爾蒙，中斷清潔機制）。

第2招：第一餐採「低升糖 + 優質蛋白」

經過整晚的大魚大肉，胰島素已經過勞。起床先喝 300cc 溫水 促進胃結腸反射（Gastrocolic reflex），幫助排便。

第一餐建議選擇「深綠色蔬菜、原型蛋白質（如水煮蛋、豆腐、雞肉）」，避免精緻澱粉造成的血糖震盪，也能減輕胃酸逆流的風險。

第3招：晚餐提早至 20:00 前結束

確保睡前胃內容物已大致排空。 這不僅能大幅降低胃食道逆流（GERD）的發生率，空腹狀態也有助於夜間生長激素（HGH）的正常分泌，讓身體代謝機能在睡眠中修復。

卓韋儒總結，所謂的「瘦」，其實是身體代謝平衡的結果。新的一年，不追求極端手段，而是用正確的生理知識，把腸胃養好，健康自然會跟上！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中