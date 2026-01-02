部桃「職業傷病診治專責醫院」揭牌 勞動部認可專責醫院

部桃職業傷病診治專責醫院，揭牌後正式營運。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為保障勞工健康，勞動部於全國六大醫療照護區域（臺北、北、中、南、高屏及東區）設置19家職業傷病診治專責醫院，其中部立桃園醫院（部桃）為今年新認可醫院今舉行揭牌儀式，院長楊南屏表示，部桃於2024年就成立「職業傷病診治整合服務中心」專責醫院可提供職業災害勞工職業傷病診治整合性服務及辦理職業傷病通報，如今提升為專責醫院更能提供完整的服務。

部桃院長楊南屏表示，部桃於2024年成立「職業傷病診治整合服務中心」，整合急診、骨科、外科、內科、精神科、復健科及臨床心理等專科，由13科醫學專科專任醫師及跨專業團隊共同投入，建立快速通報、診斷與治療機制，提升職災勞工即時就醫與後續照護的可近性與完整性。

楊南屏說，職業傷病照護牽涉急性診治、功能復原到回到工作崗位的連續照護，需要跨專業團隊與制度資源共同支撐，部桃成為職業傷病診治專責醫院，象徵服務量能與整合機制正式到位，未來將以更完整的診療動線、更即時的轉介銜接與更周延的復健支持，協助職災勞工穩健復原、安心復工。

楊南屏也提到，部桃在職業傷病審核通過率達92.5％，顯示診斷品質與審查準確度具高度水準，而職業傷病的關鍵在於「判斷要準、流程要順」，從初期評估、診斷鑑別到後續治療與追蹤，都必須讓勞工少奔波、少等待，才能在黃金時間內獲得最適切的處置與支持。

楊南屏表示，職業傷病不只是一個單一科別能完成的任務，透過整合服務中心把流程「串成一條線」，可以讓醫療團隊更快掌握個案需求、加速後續處置，並在治療過程中兼顧身心狀態與生活支持。

「職業傷病診治專責醫院」是依據「勞工職業災害保險及保護法」第73條而設置，除開設職業傷病門診，設置服務窗口外，還要整合醫療機構內資源，跨專科、部門通報職業傷病，提供診斷、治療、醫療復健、職能復健等整合性服務；另外要建立區域職業傷病診治及職能復健服務網絡，適時轉介及區域服務網絡之職業傷病通報；最後還要提供個案管理服務，進行必要之追蹤及轉介及疑似職業病之實地訪視。

