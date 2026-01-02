健康網》2萬個消失的希望 洪子仁談：新生命喜悅 國安危機憂思

新光醫院副院長洪子仁在元旦假期期間，探望產婦。（取自洪子仁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕元旦假期的重點之一，是迎接「元旦寶寶」。新光醫院副院長洪子仁在臉書分享他探視的家庭，並談談新年的「國安危機」。

洪子仁表示，迎接 2026 年第一道曙光，最溫暖的工作，莫過於見證新生命誕生。洪子仁在今（2）日代表新光醫院侯勝茂院長及全體同仁，帶著滿滿祝福，探視並恭喜2026第一天來到世上的「元旦寶寶」。洪子仁說明，「在新光醫院，我們一共迎來了5位新成員：4位可愛的小公主與1位帥氣的小王子。看著孩子們純淨的睡臉與家長臉上交織著疲憊與幸福的笑容，這份喜悅是無可取代的。」

每一百位台灣孩子 就有一位「新光寶寶」

回顧新光醫院開院至今34年，我們統計了一項別具意義的數據：從1992年以來，在新光醫院誕生的嬰兒已達 85,406 位。

對照過去34年，全台灣出生總人口約845萬人，這代表著：在台灣，每100位新生兒中，就有1位是在新光醫院醫護團隊的守護下誕生。這份「百分之一」的緣分，是新光醫院與台灣社會最深的情感連結。

喜悅背後的嚴峻警訊：消失的20,000個希望

然而，在分享喜悅的同時，身為醫界與醫務管理代表內心卻有著揮之不去的憂慮。洪子仁引用統計數據，告訴我們一個殘酷的現實：

• 2024 年，台灣出生人數約為 13 萬人。

• 2025 年，這個數字銳減至約 11 萬人。

短短一年，我們失去了2萬個新生命的可能性。依照這個雪崩式的下滑速度，我們非常擔心今年（2026）台灣的出生人數，是否會首度跌破「10萬大關」？

少子化是國安危機，更是政府的首要課題

「少子化」三個字，不應只是報章雜誌上的標題，而是真實發生在你我身邊的國安議題。

洪子仁表示，我們必須大聲呼籲政府：如何營造一個讓年輕人「生得起、養得起」的友善環境，已經是台灣現在最嚴峻、最迫切需要面對的問題。從經濟支持、育兒資源到職場友善，如果沒有破釜沉舟的政策改革，新生命的哭聲將會越來越難聽到。

迎接元旦寶寶，是醫護人員最開心的事；但確保每一年的元旦都能聽見響亮的新生啼哭，是政府與社會共同的責任。「讓我們共同努力，別讓未來的台灣，成為一個安靜到令人心慌的社會。」

