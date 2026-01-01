自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》哈佛研究：補夠維生素D直接年輕3歲 醫曝1法有效果

2026/01/01 20:06

哈佛研究，補夠維生素D，將可能讓人年輕2.6到3歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

哈佛研究，補夠維生素D，將可能讓人年輕2.6到3歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人人都希望擁抱長壽，更要抗老。2025哈佛研究，只要補足維生素D，將可能讓人年輕2.6到3歲。然而，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，8成的台灣人都缺維生素D嚴重不足，因此他建議，在溫和的陽光下，露出手臂或小腿曬10–15分鐘，身體製造維他命D的效率已接近飽和。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，哈佛大學與麻省總醫院（MGH）在2025年於《AJCN》（美國臨床營養學雜誌）發表的研究，只要補夠維生素D，每天補充2000IU，可以讓生命時鐘回撥3年，能減緩端粒縮短的速度，讓生物年齡直接年輕2.6到3歲。

他接著說，這項研究發現維生素D的影響力被低估。台灣有80%的人現在都沒有在吃，「多數民眾覺得那是阿嬤在補骨頭用的，但其實維生素D可以補你的保鮮期！」

8成民眾維生素D嚴重不足

蕭捷健解釋，DNA末端有一種東西叫端粒，你可以想像它就是你「生命鞋帶」DNA末端那個塑膠套，只要塑膠套還在，你的鞋帶就不會散掉。一旦端粒磨光，「生命鞋帶」DNA就開始抽絲、分岔，然後細胞就變成一攤爛泥。

蕭捷健提及，台灣有8成民眾維生素D嚴重不足，原因出在台灣人對陽光的態度，就像在躲避衛星雷射攻擊一樣。「出門穿抗UV外套、撐傘、塗防曬、戴大遮陽帽，把自己包得像去採蜜的養蜂人。」這樣的做法導致迷思，民眾以為防曬黑，其實卻是在順便防到維生素D的合成。

他強調，不是說民眾不要防曬，而是在溫和的陽光下，露出手臂或小腿曬10–15分鐘，身體製造維生素D的效率其實就已經接近飽和了。但實情卻是，一般人可能連那10分鐘都沒有。

蕭捷健建議，民眾可以藉由抽血，檢測自己維生素D濃度，如果因為防曬、作息、工作型態，真的曬不到太陽，那補充維生素D，比起骨質疏鬆、肌肉無力、免疫力低下、跌倒風險增加，是更理性的選擇。

