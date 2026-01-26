屏縣癌症篩檢 一年揪4665例癌前病變及癌症個案

防癌是重要的健康議題，早期發現、早期治療，屏縣府籲民眾定期接受癌篩。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕防癌是重要的健康議題，早期發現可早期治療。屏東縣去（2025）年透過癌症篩檢，共發現4383名癌前病變及282名癌症個案，成功協助4665名民眾及早掌握健康異常。

屏東縣政府衛生局表示，癌症多年來持續位居國人10大死因之首，其中肺癌、大腸癌及乳癌長期名列發生人數前3名。依據統計資料顯示，平均每3分48秒即有1人被診斷罹患癌症，屏東縣2025年透過癌症篩檢共發現4383名癌前病變、282名癌症個案，凸顯癌症篩檢及防治已是全民必須正視的重要健康議題。

請繼續往下閱讀...

衛生局說明，為協助民眾及早掌握自身健康狀況，2025年起擴增公費癌症篩檢對象年齡，將各癌別篩檢年齡層向前及向後各放寬5歲，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢，另從今（2026）年起，更新增提供胃癌「終身 1 次」公費篩檢，提供六項癌症篩檢服務，鼓勵民眾定期接受癌症篩檢，確實找出潛藏的癌前病變與癌症個案，並完成後續檢查與就醫。

屏東縣政府衛生局鼓勵民眾，定期接受癌症篩檢。（屏東縣政府提供）

屏縣衛生局長張秀君指出，生活型態改變、飲食習慣、工作壓力增加及作息不規律，癌症已不再是高齡族群專屬疾病，近年來癌症發生年齡有逐漸下降趨勢，且多數癌症在初期幾乎沒有明顯症狀，民眾往往因此錯失最佳就醫與治療時機。定期接受癌症篩檢，是目前最有效的防治方式之一，提醒民眾切勿因年輕、忙碌或自覺身體無不適，而忽略篩檢重要性。

衛生局呼籲，民眾應從日常生活中培養良好健康意識，並善用政府提供的各項癌症篩檢資源，落實「及早發現、及早治療」，為自己與家人的健康多一分保障。相關癌篩資訊可洽各鄉鎮市衛生所或至衛生局官網查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法