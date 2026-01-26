自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

印度爆發立百病毒 疾管署預告列第5類法傳

2026/01/26 05:30
印度爆發立百病毒 疾管署預告列第5類法傳

▲立百病毒的自然宿主是果蝠，現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人；示意圖。 （路透資料照）

記者林志怡／台北報導

印度日前出現「立百病毒」病例，並引起泰國等周邊國家緊張。我國疾管署副署長林明誠表示，雖國內尚無立百病毒感染個案，但疾管署已對印度喀拉拉邦等區域發布2級旅遊警示，並預告將立百病毒列為第5類法定傳染病，另目前已知部分個案為「食用受污染椰棗樹汁」後感染，提醒民眾盡量避免食用生冷食物。

部分個案喝受污染椰棗樹汁感染

有關立百病毒，泰國目前雖尚未出現感染個案，但已宣布加強疾病監控；林明誠指出，印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，且多為院內感染，近期爆發於西孟加拉邦之疫情，截至1月19日累積報告5例，該病毒自1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例以來，全球迄今累計逾750例確診病例，致死率約58％，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月。

全球累計超過750例 致死率58%

林明誠表示，台灣過去並未出現過立百病毒感染個案，而疾管署目前也僅針對喀拉拉邦發布2級旅遊疫情警示，其他地區情況則會持續觀察與了解疫情傳播途徑，若有社區傳播情況，不排除調整旅遊疫情警示，目前機場也對不明原因發燒、症狀特殊者有所警覺，若發現有異常狀況者，可後送至醫院治療。

林明誠也提到，衛福部已在1月16日預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」，預告將新增「立百病毒感染症」為第5類傳染病。

此外，林明誠提醒，立百病毒的自然宿主是果蝠，主要分佈在石灰岩地形，雖可在人與人之間有限度的傳播，但現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人，或是人類飲用受污染椰棗樹汁所致，建議民眾出門在外最好不要食用生冷食物，熟食比較安全。

疾管署指出，立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀。有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變，目前治療方式以支持性療法為主。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中