印度爆發立百病毒 疾管署預告列第5類法傳

印度日前出現「立百病毒」病例，並引起泰國等周邊國家緊張。我國疾管署副署長林明誠表示，雖國內尚無立百病毒感染個案，但疾管署已對印度喀拉拉邦等區域發布2級旅遊警示，並預告將立百病毒列為第5類法定傳染病，另目前已知部分個案為「食用受污染椰棗樹汁」後感染，提醒民眾盡量避免食用生冷食物。

部分個案喝受污染椰棗樹汁感染

有關立百病毒，泰國目前雖尚未出現感染個案，但已宣布加強疾病監控；林明誠指出，印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，且多為院內感染，近期爆發於西孟加拉邦之疫情，截至1月19日累積報告5例，該病毒自1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例以來，全球迄今累計逾750例確診病例，致死率約58％，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月。

全球累計超過750例 致死率58%

林明誠表示，台灣過去並未出現過立百病毒感染個案，而疾管署目前也僅針對喀拉拉邦發布2級旅遊疫情警示，其他地區情況則會持續觀察與了解疫情傳播途徑，若有社區傳播情況，不排除調整旅遊疫情警示，目前機場也對不明原因發燒、症狀特殊者有所警覺，若發現有異常狀況者，可後送至醫院治療。

林明誠也提到，衛福部已在1月16日預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」，預告將新增「立百病毒感染症」為第5類傳染病。

此外，林明誠提醒，立百病毒的自然宿主是果蝠，主要分佈在石灰岩地形，雖可在人與人之間有限度的傳播，但現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人，或是人類飲用受污染椰棗樹汁所致，建議民眾出門在外最好不要食用生冷食物，熟食比較安全。

疾管署指出，立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀。有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變，目前治療方式以支持性療法為主。

