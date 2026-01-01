自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別害GG縮小 網紅醫提6危險行為

2026/01/01 21:26

網紅醫蕾娜提醒男性要盡快戒除壞習慣，保護GG免於縮水。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

網紅醫蕾娜提醒男性要盡快戒除壞習慣，保護GG免於縮水。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不管是幾歲的成年男性，自己的陰莖健康，總要認真維護；當然更多人在意「大小」。在美國執業的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）便在273萬位訂閱的頻道「Rena Malik, M.D.」提醒，6件意外與習慣恐造成你的GG縮水！想要防止GG縮水，一定要嚴格防範與戒掉。該影片在短短2天便獲得19萬以上的點閱。

一、吸菸

尼古丁會損害血管內皮細胞，減少一氧化氮（勃起的關鍵）產生。長期吸菸會導致含氧量不足，使平滑肌細胞死亡並被疤痕組織取代，也就是纖維化，使陰莖變硬且失去彈性，進而縮短長度與粗度。

預防方式：戒菸。研究顯示戒菸能改善血流與勃起功能。越早戒菸，逆轉或防止組織損傷的機會越高

二、肥胖

單是體重增加不會讓陰莖縮小，但盆腔區域的脂肪會遮蓋陰莖根部，使其在視覺上變短。

預防方式：維持健康體重。減少體脂能讓被肥肉隱藏的部分「撥雲見日」。

三、勃起次數變少

勃起能為海綿體帶來富含氧氣的血液，維持組織健康與彈性。若因健康問題停止夜間或自發性勃起，組織會因缺氧而萎縮。

預防方式：檢視自己有沒有晨勃（夜間勃起）。健康男性每晚會有3至5次夜間勃起；若發現不再有晨勃或夜間勃起，應盡快諮詢醫師，處理潛在健康問題。

四、兒童期肥胖

青春期前的肥胖會干擾生殖器發育的關鍵荷爾蒙與生長過程。研究顯示，童年肥胖與成人後陰莖長度較短有關，而成人肥胖則主要影響外觀而非實際發育長度。

預防方式：預防兒童肥胖。尋求專業協助，確保孩子在發育關鍵期有正常的荷爾蒙環境。

五、糖尿病（血糖控制不佳）

長期高血糖會引發炎症，導致平滑肌死亡並被疤痕組織取代。它還會損傷神經與血管，減少一氧化氮分泌，最終導致組織萎縮。

預防方式：控制血糖。定期監測糖化血紅素 （HbA1c）。若有勃起功能障礙應及早就醫，良好的控制可保護陰莖組織。

六、佩羅尼氏症（Peyronie's Disease）

佩羅尼氏症會導致陰莖出現斑塊、彎曲，並伴隨縮短。這通常由性行為中的微小創傷（如過度激進、折斷）引起，疤痕組織形成後會限制陰莖伸展。

預防方式：預防受傷。在性行為時使用充足的潤滑劑，避免高風險或過於激進的性愛姿勢。若發現勃起疼痛或彎曲程度變得比過去嚴峻，應立即就醫。

