健康網》「特權」影響健康 醫：看你「這裡」就知道

近年肥胖成為新慢性病，而不少觀察與社會學研究指出，「愈窮愈胖」確實存在。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期社群媒體熱議的詞「特權」，直接將貧富差距、階級流動與翻身等名詞搬上檯面討論；其英文「privilege」更被音譯成「霹靂力矩」；也有網友製作「特權評分表」，看看你是否擁有特權。其中醫療與健康的不平等也納入討論，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」發表他的看法。

姜冠宇表示，有個簡單的方式衡量當代人有沒有「特權」。這是公衛教授上課有提過衡量一個人的社會經濟地位：「你的肚子是平的，還是大腹便便？」因為肚子（腹圍）反映壓力。又同時，「你的資源，包含金錢與時間，能不能讓你管理你的體態。」

姜冠宇感慨，顯然我們跟古代不一樣。「現代的大富大貴，很多都是瘦的，代表他們有餘裕追求健康、管理自己。你觀察那些有拼到一定成就但是肚子大大的白領，他們成就可能真的是犧牲諸多換來的。犧牲睡眠，增加壓力，甚至有時還有人情壓力，你需要跟人家喝酒。號稱壓力激素的皮質醇不會放過你的腹圍的。」

「有特權的人，他們會有比較多的睡眠，甚至也沒有動機去拼那個人脈帶來的事業突破的概率；因為他們已經先有關鍵資源了，根本不需要。當然有抽脂手術，也有瘦瘦針（GLP-1/GIP），但是那也是一筆預算。你也要後續的管理，飲控、運動與睡眠還是免不了。」

最後姜冠宇表示，「持續有壓力的人，最後在體態管理還是會最終失敗的。現在這個時代很內捲的，生活挫折都會讓你肚子變大，如果你體脂率低且肚子是平的，基本上你沒有贏過99%也贏過98%的人了。」

