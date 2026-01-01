自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「特權」影響健康 醫：看你「這裡」就知道

2026/01/01 19:01

近年肥胖成為新慢性病，而不少觀察與社會學研究指出，「愈窮愈胖」確實存在。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近年肥胖成為新慢性病，而不少觀察與社會學研究指出，「愈窮愈胖」確實存在。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期社群媒體熱議的詞「特權」，直接將貧富差距、階級流動與翻身等名詞搬上檯面討論；其英文「privilege」更被音譯成「霹靂力矩」；也有網友製作「特權評分表」，看看你是否擁有特權。其中醫療與健康的不平等也納入討論，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」發表他的看法。

姜冠宇表示，有個簡單的方式衡量當代人有沒有「特權」。這是公衛教授上課有提過衡量一個人的社會經濟地位：「你的肚子是平的，還是大腹便便？」因為肚子（腹圍）反映壓力。又同時，「你的資源，包含金錢與時間，能不能讓你管理你的體態。」

姜冠宇感慨，顯然我們跟古代不一樣。「現代的大富大貴，很多都是瘦的，代表他們有餘裕追求健康、管理自己。你觀察那些有拼到一定成就但是肚子大大的白領，他們成就可能真的是犧牲諸多換來的。犧牲睡眠，增加壓力，甚至有時還有人情壓力，你需要跟人家喝酒。號稱壓力激素的皮質醇不會放過你的腹圍的。」

「有特權的人，他們會有比較多的睡眠，甚至也沒有動機去拼那個人脈帶來的事業突破的概率；因為他們已經先有關鍵資源了，根本不需要。當然有抽脂手術，也有瘦瘦針（GLP-1/GIP），但是那也是一筆預算。你也要後續的管理，飲控、運動與睡眠還是免不了。」

最後姜冠宇表示，「持續有壓力的人，最後在體態管理還是會最終失敗的。現在這個時代很內捲的，生活挫折都會讓你肚子變大，如果你體脂率低且肚子是平的，基本上你沒有贏過99%也贏過98%的人了。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中