2026新希望！台中童醫院喜迎4元旦寶寶 6點迎2千克女寶

郭媽媽與先生喜獲千金，童綜合婦產部汪文生醫師（右2）也代表醫院送上禮品祝賀。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026新年新希望，今（1）天元旦寶寶相繼報到，童綜合醫院清晨6點16分就迎接元旦寶寶的到來，由婦產部醫師汪文生醫師接生，33歲郭姓媽媽自然產下一名2772公克的美麗小公主，是媽媽的第二胎，也湊成了一個「好」字。

喜獲千金的郭姓媽媽表示，原本預產期是在去（2025）年12月28日，但都未有動靜，就猜測該不會生下元旦寶寶吧，沒想到昨（31）天感到陣痛進來醫院待產，孩子選擇在跨年後的一早，一起迎接2026年。爸爸賴先生指出，沒有想太多，老婆能平安順產、女兒健康誕生就是最好的新年禮物了。

請繼續往下閱讀...

汪文生也代表醫院送上了嬰兒包巾禮盒與各式紀念品，祝福孩子未來聰明又健康，雖然生育率逐年下降，但童綜合醫院提供母嬰優質服務的理念不變，從懷孕到生產、孩子誕生到長大都有專業完善的醫療照護，希望能一起努力來提升生育率。

截至上午十點為止，有一名下午進行剖腹產的產婦，以及兩名待產中的產婦，預計童綜合醫院將誕生4位元旦寶寶。

