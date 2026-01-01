研究：睡眠對壽命影響 可能超越飲食、運動

研究表明，經常睡眠不足可能與壽命縮短有關。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕充足睡眠可能比許多人意識到的更為重要，美國1項研究表明，經常睡眠不足可能與壽命縮短有關。此研究發表在《睡眠進展》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國俄勒岡健康與科學大學的研究團隊為探討睡眠與健康的聯繫，分析大型國家資料庫。他們檢視郡級平均預期壽命，並將其與美國疾病管制與預防中心在2019年至2025年間收集的調查資料進行比較。

研究團隊在評估影響預期壽命的不同生活方式行為時發現，睡眠是特別重要的因素。睡眠與預期壽命的相關性強於飲食、體能活動和社會隔離，僅次於吸菸。

研究資深作者、俄勒岡健康與科學大學的麥克希爾（Andrew McHill）博士表示，人們一直認為睡眠很重要，但此研究真正強調了睡眠重要性，人們應該盡可能保證每天7到9個小時的睡眠。

此統計分析並未深入探討睡眠不足為何會縮短壽命，但麥克希爾指出，睡眠會影響心血管健康、免疫系統和大腦功能。

麥克希爾聲稱，人們往往認為睡眠可以暫時擱置或推遲，而此研究證實人們應該像重視飲食和運動一樣重視睡眠。睡個好覺不僅能改善感覺，還能延長壽命。

值得注意的是，先前就有研究表明，睡眠不足會導致更高死亡風險，但此研究首次揭示美國每個州睡眠與預期壽命之間的年度相關性。

