健康網》不只是老化！ 關節保養飲食「4要4不」穩住行動力

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，高糖零食如蛋糕、甜甜圈等，所含過多糖分會引起慢性發炎，讓關節更容易腫痛，日常應避免；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕爬樓梯膝蓋痛、蹲下站起卡卡響，可能不是單純老化，而是關節軟骨磨損的警訊。新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，想要保護關節，日常可攝取4種對關節有幫助的好食材，以及遠離4種容易加速發炎、軟骨退化的地雷食物，讓你從餐桌就開始守護行動力。

張耀元表示，想要保護關節吃對很重要，並推薦以下4大護軟骨好食材：

●富含油脂的魚類：如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，富含Omega-3脂肪酸，能降低關節內發炎反應，就像幫關節「滅火」，減少腫痛與僵硬感。

●十字花科蔬菜：如綠花椰、白花椰，含有蘿蔔硫素與維生素C、K，有助減緩軟骨破壞、促進骨骼代謝。

●莓果與櫻桃：如藍莓、草莓、櫻桃等，富含花青素與抗氧化物，有助中和自由基，保護軟骨細胞免於氧化傷害。

●大骨湯、雞腳筋、豬皮（適量）：天然來源的膠原蛋白、葡萄糖胺與軟骨素，也是關節修復的重要原料。

此外，張耀源也提醒下列4大損傷關節地雷食物少碰為妙：

●高糖零食：如蛋糕、甜甜圈，過多糖分會引發體內慢性發炎，讓關節更容易腫痛。

●含糖飲料：如手搖飲、汽水，糖分與熱量高，容易造成體重上升，加重關節壓力。

●油炸與加工食品：如薯條、炸雞，含反式脂肪與高油鹽，會破壞軟骨細胞、增加關節炎風險。

●紅肉與醃製品：如培根、香腸等，動物脂肪與鈉含量高，過量攝取會加速關節退化。

他並進一步提及，關節保養的飲食心法，不是靠單一神奇食物，而是每天做到多吃好食材，少碰地雷食物。建議做法，包括：1.餐桌上多一點魚類、蔬菜、莓果；少一點含糖飲、炸物、加工肉品；維持理想體重搭配律活動；就是最好的關節存摺。

張耀元最後也強調，健康的關節，不只是行動自由，也能讓你走得遠、動得久，更是生活品質的保證。

