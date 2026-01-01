健康網》流感K分支席捲美日 醫談因應之道

近年不少人在赴日旅遊後染上流感；日本政府指出目前流感疫情升溫，其中K分支佔了很大部分。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期世界多國傳出A型流感病毒H3N2的新分支「亞分支K」（又稱K分支）流行中，造成不小的疫情。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」解說「亞分支K」並且提出因應之道。

「亞分支K」之定義與起源

吳昌騰說明，H3N2「亞分支K」並非一種全新的病毒，而是A型流感病毒H3N2在持續演化過程中形成的一個新興遺傳支系。在國際病毒分類學上，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）將其正式命名為 A（H3N2） subclade K，其前身為 J.2.4.1 支系。

「全球傳播軌跡與流行病學地位」

此病毒株的傳播路徑與影響範圍已具備全球性特徵。

●初期跡象：最早於2025年南半球流感季末期，在澳洲等地的病毒監測中被發現。

●北半球擴散：隨後迅速傳播至北半球，在2025年秋季，於英國、日本及加拿大等地，亞分支K 已成為H3N2病毒中的主流株，並與這些地區「提早爆發、疫情猛烈」的流感季有顯著關聯。

其中美國CDC 11/14 報告指出，雖然流感活動仍然很低，但最近鑑定出的所有 H3N2 病毒中，超過50% （ n=124）屬於 K 亞分支。歐洲CDC發布了其每週傳染病威脅報告（2025 年 11 月 8 日至 14 日，第 46 週），報告發現，在已鑑定的45 種H3N2 病毒中，有38 種（86%）屬於 K 亞分支。

英國衛生安全局 11/12報告自2025 年第 35 週以來，已鑑定的 179 株 H3N2 病毒中有156 株（87%）屬於此新型K亞分支。

加拿大每週流感監測報告，11/15 已鑑定的24 株H3N2 病毒中有 17 株（70%）屬於 K 亞分支。

●全球影響：根據ECDC報告，亞分支K 已在全球各大洲被檢出，約佔全球H3N2病毒基因定序結果的三分之一，顯示其已成為北半球本流感季的主要威脅之一。

「病毒學特性：免疫逃逸與抗原漂移」

亞分支K 其獨特的基因與抗原特徵為：

●快速抗原演化：與本季流感疫苗所使用的J.2參考株相比，亞分支K 在短短一個流行季內，於關鍵的血凝素（HA）抗原區域累積了約「7個新的胺基酸突變」。

●顯著免疫逃逸：這些突變導致了明顯的「抗原漂移」現象，使得人體因過去感染或接種疫苗所產生的抗體，對其識別與中和的效果大打折扣。動物模型（雪貂）的血清實驗也證實，疫苗所誘導的抗體對亞分支K 的中和能力確有下降。

吳昌騰解析，亞分支K 可被比喻為一個「變得比較像陌生人的老熟人」。其本質仍是H3N2，但外表特徵已改變到足以繞過部分既有的免疫防線。

四、「疫苗保護力分析」

面對病毒的變異，當前疫苗的保護效果如何？

英國與北美的初步數據顯示：

●針對感染：疫苗對成人（尤其是65歲以上長者）預防亞分支K 感染的效力約為30-40%；對2-17歲兒童的保護力則較佳，約維持在70-75%。

●針對重症：儘管對預防感染的效果有限，但國內外公衛機構的共識是，現有疫苗對於預防重症、住院及死亡，依然能提供實質且重要的保護。

因此，接種本季流感疫苗仍是核心的防護策略。

五、「臨床表現」

在臨床症狀上，感染亞分支K 仍以典型流感表現為主：

●典型症狀：高燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身倦怠與肌肉痠痛。

●潛在特點：日本與其他國家的臨床醫師觀察到，部分患者出現消化道症狀（如噁心、嘔吐、腹瀉） 的比例似乎較高，呈現類似「感冒合併腸胃炎」的混合型表現。

●重要提醒：目前此現象仍屬臨床觀察，尚需更多研究證實與亞分支K 的直接因果關係。

六、「抗病毒藥物敏感性」

根據截至2025年第46週提交至歐洲監測系統（TESSy）的基因型數據，EU/EEA地區的A（H3N2）病毒對神經氨酸酶抑製劑（Oseltamivir、Zanamivir）和聚合酶酸性蛋白抑製劑（Baloxavir）並未顯示出敏感性降低的證據。全球數據也呈現類似的結果。

吳昌騰總結，從分子流行病學角度來看，H3N2 亞分支K 的出現，導致本流感季呈現「疫情提早爆發、傳播速度更快」的特點。雖然其顯著的免疫逃逸能力對疫苗構成挑戰，但接種疫苗以預防重症，以及早期使用抗病毒藥物，仍是應對此次疫情的關鍵策略。

