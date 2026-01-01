自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感K分支席捲美日 醫談因應之道

2026/01/01 11:07

近年不少人在赴日旅遊後染上流感；日本政府指出目前流感疫情升溫，其中K分支佔了很大部分。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近年不少人在赴日旅遊後染上流感；日本政府指出目前流感疫情升溫，其中K分支佔了很大部分。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期世界多國傳出A型流感病毒H3N2的新分支「亞分支K」（又稱K分支）流行中，造成不小的疫情。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」解說「亞分支K」並且提出因應之道。

「亞分支K」之定義與起源

吳昌騰說明，H3N2「亞分支K」並非一種全新的病毒，而是A型流感病毒H3N2在持續演化過程中形成的一個新興遺傳支系。在國際病毒分類學上，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）將其正式命名為 A（H3N2） subclade K，其前身為 J.2.4.1 支系。

「全球傳播軌跡與流行病學地位」

此病毒株的傳播路徑與影響範圍已具備全球性特徵。

●初期跡象：最早於2025年南半球流感季末期，在澳洲等地的病毒監測中被發現。

●北半球擴散：隨後迅速傳播至北半球，在2025年秋季，於英國、日本及加拿大等地，亞分支K 已成為H3N2病毒中的主流株，並與這些地區「提早爆發、疫情猛烈」的流感季有顯著關聯。

其中美國CDC 11/14 報告指出，雖然流感活動仍然很低，但最近鑑定出的所有 H3N2 病毒中，超過50% （ n=124）屬於 K 亞分支。歐洲CDC發布了其每週傳染病威脅報告（2025 年 11 月 8 日至 14 日，第 46 週），報告發現，在已鑑定的45 種H3N2 病毒中，有38 種（86%）屬於 K 亞分支。

英國衛生安全局 11/12報告自2025 年第 35 週以來，已鑑定的 179 株 H3N2 病毒中有156 株（87%）屬於此新型K亞分支。

加拿大每週流感監測報告，11/15 已鑑定的24 株H3N2 病毒中有 17 株（70%）屬於 K 亞分支。

●全球影響：根據ECDC報告，亞分支K 已在全球各大洲被檢出，約佔全球H3N2病毒基因定序結果的三分之一，顯示其已成為北半球本流感季的主要威脅之一。

「病毒學特性：免疫逃逸與抗原漂移」

亞分支K 其獨特的基因與抗原特徵為：

●快速抗原演化：與本季流感疫苗所使用的J.2參考株相比，亞分支K 在短短一個流行季內，於關鍵的血凝素（HA）抗原區域累積了約「7個新的胺基酸突變」。

●顯著免疫逃逸：這些突變導致了明顯的「抗原漂移」現象，使得人體因過去感染或接種疫苗所產生的抗體，對其識別與中和的效果大打折扣。動物模型（雪貂）的血清實驗也證實，疫苗所誘導的抗體對亞分支K 的中和能力確有下降。

吳昌騰解析，亞分支K 可被比喻為一個「變得比較像陌生人的老熟人」。其本質仍是H3N2，但外表特徵已改變到足以繞過部分既有的免疫防線。

四、「疫苗保護力分析」

面對病毒的變異，當前疫苗的保護效果如何？

英國與北美的初步數據顯示：

●針對感染：疫苗對成人（尤其是65歲以上長者）預防亞分支K 感染的效力約為30-40%；對2-17歲兒童的保護力則較佳，約維持在70-75%。

●針對重症：儘管對預防感染的效果有限，但國內外公衛機構的共識是，現有疫苗對於預防重症、住院及死亡，依然能提供實質且重要的保護。

因此，接種本季流感疫苗仍是核心的防護策略。

五、「臨床表現」

在臨床症狀上，感染亞分支K 仍以典型流感表現為主：

●典型症狀：高燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身倦怠與肌肉痠痛。

●潛在特點：日本與其他國家的臨床醫師觀察到，部分患者出現消化道症狀（如噁心、嘔吐、腹瀉） 的比例似乎較高，呈現類似「感冒合併腸胃炎」的混合型表現。

●重要提醒：目前此現象仍屬臨床觀察，尚需更多研究證實與亞分支K 的直接因果關係。

六、「抗病毒藥物敏感性」

根據截至2025年第46週提交至歐洲監測系統（TESSy）的基因型數據，EU/EEA地區的A（H3N2）病毒對神經氨酸酶抑製劑（Oseltamivir、Zanamivir）和聚合酶酸性蛋白抑製劑（Baloxavir）並未顯示出敏感性降低的證據。全球數據也呈現類似的結果。

吳昌騰總結，從分子流行病學角度來看，H3N2 亞分支K 的出現，導致本流感季呈現「疫情提早爆發、傳播速度更快」的特點。雖然其顯著的免疫逃逸能力對疫苗構成挑戰，但接種疫苗以預防重症，以及早期使用抗病毒藥物，仍是應對此次疫情的關鍵策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中