低溫天候來襲 守護心臟3招務必牢記

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕受冷氣團影響，元旦（1）天氣有感降溫，中央氣象署不排除下週可能有寒流來襲。面對低溫天候，苗栗縣政府衛生局提醒，心血管疾病患者、三高族群與長者務必做好保暖措施，並且務必牢記守護心臟三招。

苗縣府衛生局指出，低溫護心三招：

首先為「飲食要節制」，避免大吃大喝，少油少鹽、多喝水，避免用酒精取暖。

第二點則是「溫差要避免」，從戶外回室內先讓身體回暖，再洗熱水澡，洗澡後擦乾、穿好衣物再離開浴室。

第三招「作息要規律」請避免熬夜，維持充足睡眠（成人每日 7–9 小時）。

另外，苗縣府衛生局強調，近來早晚溫差大、天氣濕冷，容易讓血管收縮、血壓上升，增加心絞痛、心肌梗塞與中風風險，民眾自我守護也相當重要，可落實「722」血壓量測：連續 7 天，早晚各量 1 次，每次量 2 次取平均。一旦出現胸痛、胸悶、單側無力、說話不清等疑似心臟病或中風症狀，立即撥打 119，把握黃金救援時間。

