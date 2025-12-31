自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

赴美日旅遊注意！流感新變異株「K分支」肆虐 全美已釀3100死

2025/12/31 10:58

美國流感疫情在年末急劇升溫，主要由H3N2的新變異株「K分支」驅動。儘管現有疫苗無法完美匹配新病毒，衛生專家仍呼籲民眾接種以降低重症風險。圖為西雅圖醫護人員手持流感疫苗準備施打。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕正值跨年與春節旅遊旺季，計畫前往美國或日本的台灣民眾須提高警覺！據《美聯社》31日報導，一種名為「K子支系」（subclade K）的流感新變異株正在美國快速蔓延，導致病例數急遽攀升。美國疾病管制與預防中心（CDC）估計，本季流感已造成至少750萬人染病、3100人死亡，其中包括8名兒童。

這波疫情的元兇是A型流感H3N2的變異株，被稱為「K子支系」。H3N2病毒向來以症狀嚴重著稱，對老年人威脅尤大。雖然「K分支」尚未被歸類為全新病毒，但其突變程度已足以讓它在英國、日本與加拿大引發早期疫情，如今更隨著假期旅遊潮在美國擴散。

美國CDC數據顯示，全美超過一半的州流感活動等級已達「高」或「非常高」。其中紐約州疫情尤為嚴峻，截至12月20日的一週內，通報了7.1萬例流感病例，創下自2004年以來的單週最高紀錄。由於這些數據尚未包含聖誕與跨年假期的群聚感染，專家憂心後續數字恐將持續飆升。

疫苗非完美匹配 但仍能救命

針對民眾最關心的疫苗效力，衛生專家坦言，今年的流感疫苗與「K分支」並非完美匹配。不過，英國的初步分析顯示，現有疫苗仍能提供「部分保護力」，顯著降低感染後的住院風險。

美聯社指出，目前美國僅約42%的成人與兒童接種了流感疫苗。專家呼籲，即便已經進入流感季，接種疫苗仍是預防重症的最佳手段，「現在打還來得及」。

