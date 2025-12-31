自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

元旦新制！台大醫院、中山行政中心前人行道全面禁煙 違規吞1萬元罰鍰

2025/12/31 10:56

台北市衛生局為建構戶外無菸環境，公告台大醫院前人行道、中山區行政中心等處自明年元旦開始為全面禁止吸煙場所。圖為吸菸示意圖。（法新社）

台北市衛生局為建構戶外無菸環境，公告台大醫院前人行道、中山區行政中心等處自明年元旦開始為全面禁止吸煙場所。圖為吸菸示意圖。（法新社）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局為建構戶外無菸環境，公告台大醫院前人行道、中山區行政中心等處自明年元旦開始為全面禁止吸煙場所。衛生局表示，屆時若違反規定，將依菸害防制法第40條第2項規定，處2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局依菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告「國立台灣大學醫學院附設醫院東址、西址」之前方人行道（東址地址：中正區中山南路7號、西址地址：中正區常德街1號）、「臺北市中山區行政中心」所屬之室外場所及周邊人行道（地址：中山區松江路367號）、台北市「福星、舊宗社宅」（福星社宅地址：萬華區開封街2段39號、舊宗社宅地址：內湖區舊宗路1段185號）所屬之戶外公共區域、「國立台北科技大學」（地址：大安區忠孝東路3段1號）臨大安區八德路2段之側門區域，自115年1月1日起為全面禁止吸菸場所。

另外，衛生局也預告，台北市信義區「忠泰繹社區」周邊戶外公共區域，自115年1月15日起為全面禁止吸菸場所。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中