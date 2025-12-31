元旦新制！台大醫院、中山行政中心前人行道全面禁煙 違規吞1萬元罰鍰

台北市衛生局為建構戶外無菸環境，公告台大醫院前人行道、中山區行政中心等處自明年元旦開始為全面禁止吸煙場所。圖為吸菸示意圖。（法新社）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局為建構戶外無菸環境，公告台大醫院前人行道、中山區行政中心等處自明年元旦開始為全面禁止吸煙場所。衛生局表示，屆時若違反規定，將依菸害防制法第40條第2項規定，處2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局依菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告「國立台灣大學醫學院附設醫院東址、西址」之前方人行道（東址地址：中正區中山南路7號、西址地址：中正區常德街1號）、「臺北市中山區行政中心」所屬之室外場所及周邊人行道（地址：中山區松江路367號）、台北市「福星、舊宗社宅」（福星社宅地址：萬華區開封街2段39號、舊宗社宅地址：內湖區舊宗路1段185號）所屬之戶外公共區域、「國立台北科技大學」（地址：大安區忠孝東路3段1號）臨大安區八德路2段之側門區域，自115年1月1日起為全面禁止吸菸場所。

另外，衛生局也預告，台北市信義區「忠泰繹社區」周邊戶外公共區域，自115年1月15日起為全面禁止吸菸場所。

