健康網》遊日小心流感「K分支」！如何預防 一次讀懂

日本目前正值流感疫情，其中K分支需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日美國日本兩地皆有流感疫情上升的狀況，專家認為可能與A型H3N2病毒「K分支」有關。K分支具有免疫逃脫，傳染力不低等特色；不過別憂心，只要接種疫苗，仍能夠有效預防重症。《自由健康網》整理與K分支有關的消息，呼籲大眾出國旅遊前應格外小心；同時疫苗仍能預防重症，提醒各界積極接種。

什麼是K分支

K分支又稱亞分支K，不是全新的病毒，只是A型流感病毒H3N2突變而來的分支。以日本為例，曾淑慧指出，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料顯示，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數，日本同樣以A型H3N2為主要流行株。

感染K分支會怎麼樣

由於H3N2對年長者等脆弱族群，傷害特別巨大，且傳染力較強，在美國與日本都因假期旅遊潮，造成多人感染。

台灣也有K分支

疾管署表示，近日一名感染H3N2，已接種疫苗的9歲男童，很有可能是感染具有免疫逃脫能力的K分支。由於H3N2中有高比例屬「K分支」，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降，但仍有降低重症、住院風險效果，雖重症個案打過疫苗還是感染，但經過治療，病況恢復較快，且順利出院。

日本流感流行中 10個流感病患6個剛從日本返台

同時提到日本，也要注意日本的流感疫情嚴峻。林氏璧在粉專說明，以東京為例，東京沒有到去年的高點，但今年也是很大的一波流行，我個人預測可能也會和去年一樣來得快去得快，接下來流行曲線很快就會躺平。各位看往年的流行圖，如果沒衝這麼高，就會整個冬天都有一定流行，直到3月底春暖花開才躺平。

接種疫苗 仍然有效

疾管署副署長曾淑慧表示，ECDC最新的病毒抗原性分析報告，A型H3N2病毒K分支呈現多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，也因為病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

ECDC的風險評估也提到，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」，但據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2K分支者的重症或死亡比例有上升趨勢。

最後曾淑慧提醒，雖疫苗對K分支的預防感染、保護效果下降，但仍能降低重症、死亡風險。在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫的情況下，儘速完成流感疫苗接種仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

