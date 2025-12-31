自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》遊日小心流感「K分支」！如何預防 一次讀懂

2025/12/31 13:15

日本目前正值流感疫情，其中K分支需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

日本目前正值流感疫情，其中K分支需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日美國日本兩地皆有流感疫情上升的狀況，專家認為可能與A型H3N2病毒「K分支」有關。K分支具有免疫逃脫，傳染力不低等特色；不過別憂心，只要接種疫苗，仍能夠有效預防重症。《自由健康網》整理與K分支有關的消息，呼籲大眾出國旅遊前應格外小心；同時疫苗仍能預防重症，提醒各界積極接種。

什麼是K分支

K分支又稱亞分支K，不是全新的病毒，只是A型流感病毒H3N2突變而來的分支。以日本為例，曾淑慧指出，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料顯示，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數，日本同樣以A型H3N2為主要流行株。

感染K分支會怎麼樣

由於H3N2對年長者等脆弱族群，傷害特別巨大，且傳染力較強，在美國與日本都因假期旅遊潮，造成多人感染。

台灣也有K分支

疾管署表示，近日一名感染H3N2，已接種疫苗的9歲男童，很有可能是感染具有免疫逃脫能力的K分支。由於H3N2中有高比例屬「K分支」，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降，但仍有降低重症、住院風險效果，雖重症個案打過疫苗還是感染，但經過治療，病況恢復較快，且順利出院。

日本流感流行中 10個流感病患6個剛從日本返台

同時提到日本，也要注意日本的流感疫情嚴峻。林氏璧在粉專說明，以東京為例，東京沒有到去年的高點，但今年也是很大的一波流行，我個人預測可能也會和去年一樣來得快去得快，接下來流行曲線很快就會躺平。各位看往年的流行圖，如果沒衝這麼高，就會整個冬天都有一定流行，直到3月底春暖花開才躺平。

接種疫苗 仍然有效

疾管署副署長曾淑慧表示，ECDC最新的病毒抗原性分析報告，A型H3N2病毒K分支呈現多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，也因為病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

ECDC的風險評估也提到，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險提升為「高度」，但據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2K分支者的重症或死亡比例有上升趨勢。

最後曾淑慧提醒，雖疫苗對K分支的預防感染、保護效果下降，但仍能降低重症、死亡風險。在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫的情況下，儘速完成流感疫苗接種仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

相關新聞請見

赴美日旅遊注意！流感新變異株「K分支」肆虐 全美已釀3100死

K分支來襲！9歲男童打疫苗仍流感重症 疾管署估疫情春節達高峰

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中